Advierte de los mayores costes que tendr√° este proceso o del riesgo de liquidez por cotizar en tres mercados a la vez

MADRID, 8 Ene. 2024 (Europa Press) -

Ferrovial ya ha comunicado a la Comisi√≥n del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos su intenci√≥n de cotizar en la Bolsa de ese pa√≠s con un precio de salida similar al de su cotizaci√≥n en Espa√Īa o Pa√≠ses Bajos, actualmente de 33,4 euros por acci√≥n.

La compa√Ī√≠a presidida por Rafael del Pino ha remitido recientemente la documentaci√≥n al regulador estadounidense, lo que supone el pistoletazo de salida a este salto que lleva a√Īos preparando y que comenz√≥ el a√Īo pasado con el traslado de su sede social a √Āmsterdam.

En el documento, Ferrovial analiza todos los factores de riesgo actuales que rodean a su negocio, algo habitual en este tipo de folletos, y entre los que se encuentra el da√Īo reputacional en Espa√Īa de su traslado o la posibilidad de que tenga que pagar m√°s impuestos en Espa√Īa por esta operaci√≥n si el Gobierno finalmente no le exime de ello.

Tambi√©n advierte de la "incertidumbre" a la que podr√≠an verse expuestos sus futuros accionistas en Estados Unidos para proteger sus derechos, puesto que la jurisdicci√≥n aplicable a Ferrovial es la neerlandesa o, en algunos casos, la espa√Īola, pero en ning√ļn caso la estadounidense.

Otro de los riesgos a los que apunta es la menor liquidez a la que puede verse sometida su cotización al cotizar en tres países a la vez, si bien no hace alusión a la posibilidad de dejar de cotizar en el futuro en alguno de ellos.

Una de las novedades es que la compa√Ī√≠a admite que incurrir√° en costes adicionales por su salida anticipada en el Nasdaq, sobre todo en t√©rminos legales y de contabilidad para llevar a cabo procesos de 'compliance' que se ajusten a la ley.

Ferrovial también advierte de que ha identificado "debilidades materiales" en sus controles internos sobre la información financiera, por lo que ya ha contratado a un asesor externo para solucionar este problema.

"Si no podemos remediar estas debilidades materiales, o si no podemos desarrollar y mantener un sistema efectivo de controles internos, es posible que no podamos producir estados financieros oportunos y precisos o cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, lo que puede afectar negativamente a nuestro negocio y el precio de nuestros valores", detalla la compa√Ī√≠a.