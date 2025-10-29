Ferrovial cae tras un ebitda ordinario del tercer trimestre menor a lo esperado

Acciones del operador español de autopistas y aeropuertos Ferrovial

caen en torno a un 3% y recortan pérdidas tras llegar a caer un 4,5%,

después de que su del tercer trimestre no alcanzara las expectativas del mercado

El ebitda del tercer trimestre de Ferrovial

se situó

en los 389 millones de euros (US$453,65 millones), según recoge J.P. Morgan, un 3% por debajo de las estimaciones de la media de las previsiones, lo que estos analistas justifican por "unos márgenes de construcción más débiles de lo esperado"

"El tercer trimestre se enfrentó a una base difícil después de que hace un año los márgenes de la construcción superaran las previsiones, algo que la estimación media de los analistas podría no haber tenido plenamente en cuenta", dice JPM, que añade que los márgenes de la construcción suelen ser volátiles en términos trimestrales

El valor va camino de su peor día desde el 7 de abril de 2025, cuando cerró con un 5,4% negativo

