Ferrovial construye dos instalaciones de agua en Texas (EEUU) por US$612,5 millones

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Ferrovial ha sido seleccionada, a través de su filial de construcción Webber, para construir dos instalaciones hidráulicas en el estado de Texas (EEUU), con dos contratos que suman aproximadamente US$720 millones (612,5 millones de euros). Así, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado este miércoles, ambos proyectos supondrán una "mejora significativa" de las infraestructuras de agua existentes en Austin y Fort Worth, dos ciudades con "gran potencial de crecimiento".

En concreto en la urbe de Austin, Ferrovial construirá una estación de bombeo de 32 metros de profundidad con cuatro bombas de voluta de hormigón, en el marco del proyecto 'I-35 Capital Express Central' del departamento de transporte de Texas.

“Esta instalación tomará aguas pluviales de los túneles de drenaje a lo largo del corredor para controlar las inundaciones, con una capacidad total de bombeo cercana a un millón de litros por minuto", ha detallado la empresa española, que ha añadido que las obras de este proyecto, valorado en US$426 millones (362,4 millones de euros), comenzaron el pasado mes de julio y está previsto que finalicen a finales de 2028.

De su lado, en Fort Worth, el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de agua Eagle Mountain aumentará la capacidad de la instalación existente en unos 132,5 millones de litros de agua potable al día.

El alcance de este contrato, de US$295 millones (251 millones de euros), incluye la construcción de sistemas de generación de ozono y desinfección, depósitos de floculación y sedimentación, filtros biológicos de material granular y una instalación de filtración por membranas.

"El rápido crecimiento de Fort Worth ha provocado un aumento en la demanda de agua, lo que ha hecho necesario un proyecto de esta envergadura para satisfacer las necesidades locales futuras", ha comentado Ferrovial, que ha concluido destacando que se espera que las obras, ya iniciadas, finalicen en 2029.