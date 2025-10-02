Ferrovial gana contratos por US$720 millones para construir dos plantas de agua en Texas
LA NACION
2 oct (Reuters) - Ferrovial SE:
* DIJO EL miércoles QUE HA SIDO SELECCIONADA, A TRAVÉS DE SU FILIAL DE CONSTRUCCIÓN WEBBER, PARA CONSTRUIR DOS INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN TEXAS
* ADJUDICACIÓN DE DOS CONTRATOS QUE SUMAN APROXIMADAMENTE US$720 millones
* LOS PROYECTOS MEJORARÁN LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA EN LAS CIUDADES DE AUSTIN Y FORT WORTH
* LAS OBRAS DEL PROYECTO DE AUSTIN, VALORADO EN US$426 millones, COMENZARON EL PASADO MES DE JULIO Y ESTÁ PREVISTO QUE FINALICEN A FINALES DE 2028
* SE ESPERA QUE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN FORT WORTH, YA INICIADAS, FINALICEN EN 2029
