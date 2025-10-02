LA NACION

Ferrovial gana contratos por US$720 millones para construir dos plantas de agua en Texas

2 oct (Reuters) - Ferrovial SE:

* DIJO EL miércoles QUE HA SIDO SELECCIONADA, A TRAVÉS DE SU FILIAL DE CONSTRUCCIÓN WEBBER, PARA CONSTRUIR DOS INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN TEXAS

* ADJUDICACIÓN DE DOS CONTRATOS QUE SUMAN APROXIMADAMENTE US$720 millones

* LOS PROYECTOS MEJORARÁN LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA EN LAS CIUDADES DE AUSTIN Y FORT WORTH

* LAS OBRAS DEL PROYECTO DE AUSTIN, VALORADO EN US$426 millones, COMENZARON EL PASADO MES DE JULIO Y ESTÁ PREVISTO QUE FINALICEN A FINALES DE 2028

* SE ESPERA QUE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN FORT WORTH, YA INICIADAS, FINALICEN EN 2029

Fuente de la información: https://is.gd/Ie3dsM

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

