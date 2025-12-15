Ferrovial se convierte en la primera empresa del IBEX 35 en el Nasdaq-100

Por Marta Serafinko

15 dic (Reuters) - La empresa española de construcción e infraestructuras Ferrovial se convertirá en la primera empresa española que cotiza en el IBEX 35 cuyas acciones también lo hagan en el Nasdaq-100, cuando se incorpore al índice el 22 de diciembre.

La inclusión se conoce unos 18 meses después de su debut en la bolsa estadounidense en mayo de 2024. El índice Nasdaq-100 incluye las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el mercado de valores Nasdaq en función de su capitalización bursátil. Muchos lo consideran una referencia para las empresas tecnológicas y de innovación, pero también incluye empresas de otros sectores.

"Este logro aumenta nuestra visibilidad entre los inversores estadounidenses y globales, amplía nuestra base accionarial y pone de manifiesto la confianza del mercado en nuestra capacidad para desarrollar proyectos concesionales de infraestructuras de alto valor, que impulsan el crecimiento económico y contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que operamos", dijo Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial. Ferrovial cuenta con una importante presencia en Norteamérica desde hace dos décadas, especialmente en la gestión de vías rápidas en varios estados de Estados Unidos y en Ontario, Canadá. También participa actualmente en la construcción de la nueva Terminal Uno del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)