Ferroviaria Canadian National pondrá fin de inmediato a suspensión de actividades

TORONTO (AP) — La ferroviaria Canadian National pondrá fin de inmediato a su suspensión de actividades y continuará con su plan de reanudar sus operaciones después de que el gobierno obligó el jueves a la compañía a iniciar un proceso de arbitraje contractual con su sindicato, confirmó un funcionario ferroviario.

El gobierno canadiense le ordenó a las ferroviarias CN y CPKC iniciar el proceso de arbitraje el jueves para poner fin a la suspensión de actividades que comenzó durante la noche.

El funcionario ferroviario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a revelar las noticias antes del anuncio oficial. Aún se desconoce qué tan pronto se pondrán nuevamente en marcha los trenes, pero finalizar el paro es el primer paso. CPKC no ha dicho todavía cuándo concluirá su suspensión de actividades.

La decisión del gobierno ayudó a evitar consecuencias económicas potencialmente graves para las empresas y consumidores en Canadá y Estados Unidos.

El ministro de Trabajo Steven MacKinnon anunció la decisión de ordenar el arbitraje durante una conferencia de prensa momentos después de que The Associated Press dio a conocer la noticia con información recibida por un funcionario de gobierno al tanto de la situación y que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a tocar el tema públicamente antes del comunicado oficial.

La disputa involucra a las dos principales compañías de trenes de carga de Canadá: Canadian National y CPKC, y a Teamsters Canada Rail Conference, el sindicato que representa a unos 10.000 maquinistas, conductores y despachadores.

Ambas empresas han dicho que los trenes se pondrán en marcha una vez que la disputa ingrese al proceso de arbitraje, pero de momento se desconoce qué tan pronto podría ocurrir eso. MacKinnon dijo que espera que eso ocurra en cuestión de días.

Las empresas ferroviarias suspendieron sus actividades después de que venció el plazo de las 12:01 a.m. (hora del Este de Estados Unidos) para resolver el conflicto con el sindicato.

Las conversaciones se reanudaron más tarde ese mismo día, mientras los trabajadores se manifestaban en el exterior y los grupos empresariales instaban al gobierno a forzar el arbitraje.

MacKinnon señaló que el gobierno quería darle todas las oportunidades a las negociaciones, pero a fin de cuentas el riesgo económico era demasiado como para permitir que la suspensión de actividades continuara. Hace una semana se había negado a ordenar el inicio del arbitraje.

“La economía de Canadá no puede esperar a un acuerdo que se ha demorado demasiado tiempo y cuando existe un desacuerdo fundamental entre las partes”, señaló.

Todo el transporte de mercancías de Canadá por vía ferroviaria se detuvo —cuyo valor supera los 1.000 millones de dólares canadienses (730 millones de dólares estadounidenses) al día y que sumó más de 375 millones de toneladas el año pasado—, al igual que los embarques ferroviarios a través de la frontera hacia Estados Unidos. Alrededor de 30.000 viajeros en Canadá también resultaron afectados porque sus trenes utilizan las vías de CPKC. Los trenes de CPKC y Canadian National siguieron funcionando en Estados Unidos y México durante la suspensión.

AP