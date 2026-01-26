Ferry con más de 350 personas se hunde en el sur de Filipinas; hay 15 muertos

MANILA, Filipinas (AP) — Un transbordador con más de 350 personas a bordo se hundió el lunes cerca de una isla en el sur de Filipinas, de las cuales 316 han sido rescatadas y se han recuperado 15 cuerpos, informaron autoridades.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferry que transporta carga y pasajeros entre islas, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga en dirección a la isla de Jolo, en el sur de la provincia de Sulu, con 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió después de la medianoche, informaron funcionarios del servicio de guardacostas.

El ferry se fue a pique en medio de buen clima a aproximadamente una milla náutica (casi 2 kilómetros) de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan, donde muchos de los sobrevivientes fueron llevados en un principio, dijo el comandante de la guardia costera Romel Dua a The Associated Press.

"Había un oficial de seguridad de la guardia costera a bordo, y fue el primero en llamar y alertarnos para que desplegáramos embarcaciones de rescate", señaló Dua, y agregó que el oficial de seguridad sobrevivió.

Buques del servicio de guardacostas y la Armada de Filipinas, una aeronave de vigilancia, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea y flotillas de barcos pesqueros realizaban labores de búsqueda y rescate frente a Basilan, indicó Dua.

Mujiv Hataman, gobernador de la provincia de Basilan, indicó que varios pasajeros y dos cuerpos fueron llevados a Isabela, la capital provincial, donde él y ambulancias los aguardaban.

"Estoy recibiendo a 37 personas aquí en el muelle. Desafortunadamente, dos están muertas", le dijo Hataman a la AP vía celular desde el muelle de Isabela.

El servicio de guardacostas informó que 316 pasajeros habían sido rescatados y se habían hallado al menos 15 cuerpos.

Hasta el momento se desconoce la causa del hundimiento, y habrá una investigación, señaló Dua, quien agregó que la guardia costera le dio autorización al ferry para que partiera del puerto de Zamboanga y no había indicios de sobrecarga.

En Filipinas suele haber accidentes marítimos debido a las frecuentes tormentas, deficiente mantenimiento de las embarcaciones, sobrecarga y aplicación laxa de las regulaciones de seguridad, especialmente en provincias remotas.

En diciembre de 1987, el transbordador Doña Paz se hundió tras colisionar con un petrolero en la región central de Filipinas, lo que dejó más de 4.300 muertos, el peor desastre marítimo del mundo en tiempos de paz.

—

