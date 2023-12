El ferry entre Costa Rica y El Salvador, un servicio marítimo de transporte de mercancías que se inauguró el pasado 10 de agosto, suspendió sus operaciones por problemas de rentabilidad, informaron este jueves a la AFP autoridades costarricenses.

"Por el momento, efectivamente el ferry está suspendido", indicó a través de un audio entregado a la prensa Verny Jiménez, director de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica.

El servicio fue pensado como una alternativa marítima al transporte vial entre El Salvador y Costa Rica.

Desde San José hasta San Salvador el transporte de mercancías o pasajeros por carretera es de 918 kilómetros, toma cuatro días e implica circular a través de Honduras y Nicaragua.

El buque "Blue Wave Harmony", de bandera panameña, que se encargaba de hacer el recorrido desde el puerto de La Unión (El Salvador) hasta el de Caldera (Costa Rica) demoraba apenas 16 horas y abría una nueva ruta de transporte por el océano Pacífico.

Jiménez indicó que, si bien el armador de la empresa Blue Wave no ha entregado ninguna comunicación oficial de suspensión del servicio, el gobierno de El Salvador envió una comunicación "no oficial" a las autoridades de Costa Rica, en la que se indica que la empresa del ferry no ha vuelto a viajar al puerto salvadoreño.

"Hemos comprobado que tampoco ha vuelto a venir a Costa Rica, lo que tenemos entonces es una suspensión del servicio", agregó Jiménez.

De manera "extraoficial", comentó Jiménez, se indicó que la empresa está reorganizando su operación en otros países para obtener la carga necesaria para "que el servicio sea rentable".

Desde Costa Rica se está tomando contacto con empresas en Panamá y México para reactivar el servicio a finales de enero.

El ferry, con dos salidas semanales en cada sentido, ofrecía el único servicio marítimo internacional de carga entre países de América Central, donde ahora solo operan transbordadores turísticos.

apg/mis/cjc