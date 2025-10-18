Festival de Greenwood da el liderato al Marsella

El Marsella ascendió al primer puesto de la Ligue 1 al batir a Le Havre (6-2), este sábado en el Estadio Vélodrome durante la octava jornada de la Ligue 1, gracias especialmente a un póker de Mason Greenwood.

Tras empezar perdiendo con un tanto de Yassine Kechta (24'), el Marsella recuperó terreno gracias a un penal concedido por Gautier Lloris, quien fue expulsado en la jugada, y transformado por Greenwood.

Con once contra diez durante una hora, el Marsella ganó con gran autoridad.

En la clasificación, el Marsella, que ha encadenado cinco victorias consecutivas en el campeonato, tiene un punto de ventaja sobre el París SG y dos sobre el Estrasburgo, que empataron 3-3 en el Parque de los Príncipes el viernes.

- Gerónimo Rulli descansa -

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi fue capaz además de marcar seis goles en una noche en la que al principio le costó, lejos de la formación brillante del mes de septiembre, que tanto agradó al entrenador italiano.

Pero la última media hora fue un espectáculo bajo la mirada del legendario arquero Steve Mandanda, cuyo dorsal 30 fue retirado definitivamente este sábado por el OM.

En la portería del Marsella estuvo Jeffrey De Lange, titular para dar un descanso a Gerónimo Rulli tras sus viajes con Argentina. Tras el gol de Le Havre tuvo que intervenir nuevamente ante Doucouré (29').

Pero todo cambió en el minuto siguiente en una acción a la vez clara y confusa: la mano de Gautier Lloris, amenazado por Pierre-Emerick Aubameyang, era evidente, pero ¿qué sanción iba a elegir el árbitro Bastien Dechepy? Tras consultar las imágenes, expulsó al defensa y confirmó el penal.

Greenwood no dudó desde los once metros para igualar (34').

En superioridad numérica y con el paso de los minutos el OM comenzó a encontrar espacios por todas partes y goleó impulsado por la clase y la eficacia de Greenwood.

En poco más de diez minutos, el inglés, ex del Getafe, añadió tres goles (67', 72' y 76') a su penal de la primera parte para lograr un cuádruple y salir ovacionado por el Vélodrome.

Después, la goleada continuó con un gol merecido para el prometedor Robinio Vaz, de 18 años (88').

El espectáculo finalizó con una magnífica volea de Abdoulaye Touré para Le Havre (5-2, 90+2) y un último tanto del panameño Michael Amir Murillo en el minuto siguiente para concluir el festival.

Nuevo líder, el Marsella ahora tendrá que gestionar una semana con dos desplazamientos, el miércoles en el campo del Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones, y el próximo fin de semana en Lens.

"Estamos a 18 de octubre, no el 18 de mayo.

“La primera posición no cuenta para nada", relativizó el DT italiano.

- Dante, 42 cumpleaños con victoria -

Antes el Lyon sufrió una segunda derrota consecutiva en la Ligue 1, 3-2 en Niza, desperdiciando una ocasión de oro para asaltar el liderato.

A pesar del doblete del checo Pavel Sulc (30', 90+6'), los lioneses fueron por detrás en el marcador durante casi todo el partido: Melvin Bard (5'), Sofiane Diop (35') y Hicham Boudaoui (55') aprovecharon las lagunas en la zaga visitante para sumar tres puntos que sirven de rearme moral para un Niza que visitará Vigo (España) el jueves para medirse con el Celta en Europa League.

Cabe destacar la presencia en la zaga local del veterano central brasileño Dante, que cumplió 42 años este sábado.

El Lyon queda en cuarta posición, a tres puntos del Marsella, mientras que el Niza de Frank Haise escala al octavo puesto.

