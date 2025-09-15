Festival de Málaga promocionará a guionistas andaluces en el mercado audiovisual Ventana Sur de Buenos Aires

MÁLAGA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Festival de Málaga, a través de su Área de Industria Mafiz, participa de nuevo en el proyecto -Entre Guiones-, organizado y desarrollado por Ventana Sur, y que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Buenos Aires (Argentina). El objetivo de esta colaboración del Festival de Málaga con Ventana Sur es incluir el talento andaluz en este evento, a través de sus guionistas y sus obras, con el fin de desarrollar una cinematografía iberoamericana más fuerte y sólida en el mercado internacional.

Así lo han dado a conocer desde la organización del Festival de Málaga, que detalla que esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, a través del programa CreANDo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc). -Entre Guiones- es una iniciativa de Ventana Sur para dar a una selección diversa de guiones la posibilidad de trascender las fronteras y llegar al mercado internacional. Es también una oportunidad para productores y profesionales del resto del mundo que buscan conectarse con la creatividad de Iberoamérica sin intermediarios. De esta manera, -Entre Guiones- pretende promover el talento de los autores, primer paso ineludible de toda producción cinematográfica.

El Festival de Málaga se une por segundo año a este proyecto y abre una convocatoria a guionistas andaluces, de la que resultarán elegidos un máximo de cinco guiones de largometraje de ficción. Un comité compuesto por representantes del Festival de Málaga/MAFIZ y Ventana Sur se encargará de la selección de los guiones. En esta sección podrán participar guiones inéditos de largometrajes de ficción escritos en español y deben encontrarse en fase de búsqueda de financiación, coproductores, agentes de ventas y/o distribuidores y distribuidoras.

Durante los cuatro días de duración de Ventana Sur, la industria audiovisual andaluza tendrá una presencia prominente en uno de los mercados estratégicos a nivel global ante compradores internacionales, agentes de ventas, 'decision makers', inversores, programadores de festivales, productoras y profesionales de la industria. Una oportunidad única, a través de la cual se busca potenciar la internacionalización del audiovisual andaluz y apoyar el inicio de la cadena de valor de una película: los guionistas y sus guiones.