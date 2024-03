La FIA confirmó el martes que su oficial de cumplimiento ha recibido dos denuncias que “detallan posibles acusaciones contra ciertos miembros de su órgano de gobierno”, una clara alusión a las alegaciones vertidas por un denunciante contra su presidente Mohammed Ben Sulayem.

La BBC informó esta semana que Sulayem supuestamente intervino para revertir la sanción que Fernando Alonso recibió el año pasado en el Gran Premio de Arabia Saudí. Un segundo reporte de la BBC destacó que el mismo denunciante también aseveró que Ben Sulayem le pidió a los funcionarios no certificar el circuito de Las Vegas para la carrera que se escenificó ahí en noviembre pasado.

“El Departamento de Cumplimiento está examinando estas alegaciones, como es una práctica habitual en estos asuntos, para garantizar que se sigue meticulosamente el procedimiento correcto”, dijo la FIA.

El ente rector no entró en detalles sobre las acusaciones o identificó a Ben Sulayem como la persona denunciada. En un comunicado adicional enviado a The Associated Press, un portavoz de la FIA señaló: “Resulta desafortunado y causante de enorme preocupación de que el asunto haya sido filtrado a la prensa sin previa autorización y que ciertos aspectos del informe fueron divulgados con inexactitudes".

Las publicaciones de la BBC atizan el que fue un dramático mes de febrero, cuando Red Bull investigó al jefe de Red Bull Christian Horner debido a una denuncia de conducta inapropiada hacia una empleada del equipo. La denuncia fue desechada días antes del inicio de la temporada en Bahrein, con victoria de Max Verstappen de Red Bull.

Después que Horner fue eximido por la casa matriz de Red Bull, un documento con la supuesta evidencia en su contra fue filtrado a más de 100 allegados a la F1 durante las sesiones de práctica en Bahrein. Horner ha negado las acusaciones y su esposa, Geri Halliwell, le acompañó en el día de la carrera que Red Bull hizo un 1-2, con el mexicano Sergio Pérez como escolta de Verstappen.

Culminada la carrera, el padre de Verstappen, Jos, dijo al diario británico The Daily Mail que el equipo quedaría destrozado si Horner no es removido de su puesto.

Ahora la atención pasa de la saga Horner a las acusaciones contra Ben Sulayem, quien ha sido muy cuestionado durante sus primeras dos temporadas como presidente de la F1.

Se cree que el denunciante es un exempleado de la F1 que ahora trabaja para Formula One Management, según dijo a AP una persona con conocimiento de las denuncias y que pidió no ser identificado debido a que la FIA no ha dado a conocer el nombre y otros detalles.

Las denuncias contra Ben Sulayem parecen poner en evidencia una lucha por el poder entre el ente rector y la F1. Ben Sulayem asumió la presidencia tras ganar unas elecciones en 2021, apenas días después del polémico final de temporada que le costó a Lewis Hamilton establecer un récord de ocho títulos y le dio a Verstappen su primer campeonato mundial.

Liberty Media, dueña de los derechos de la F1, ha criticado a Ben Sulayem por menoscabar el valor comercial del campeonato.

Recientemente, Ben Sulayem provocó el enojo del jefe de Mercedes Toto Wolff y su esposa Susie, quien está a cargo de la F1 femenina, por cuestionar si existía un conflicto de interés con sus respectivos trabajos. La FIA abrió una investigación contra los Wolffs que fue archivada dos días después.

La F1 se traslada a Arabia Saudí este fin de semana.