FIA declara en Singapur la primera carrera de Fórmula Uno con "riesgo de calor"

Por Nick Mulvenney

SINGAPUR, 2 oct (Reuters) - La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) invocó su reglamento de "riesgo por calor" por primera vez en una carrera de Fórmula Uno debido a las altas temperaturas previstas para el Gran Premio de Singapur de este fin de semana.

La carrera nocturna es también una de las más calurosas de la temporada, ya que la combinación de calor y humedad expone a los pilotos a temperaturas percibidas de hasta 50 grados centígrados en la cabina.

"Habiendo recibido un pronóstico (...) que predice que el Índice de Calor será superior a 31°C en algún momento durante la carrera en este evento, se declara un riesgo por calor", dijo el organismo rector del automovilismo en un comunicado el jueves.

La normativa se introdujo después de que los pilotos sufrieron un gran agotamiento en el Gran Premio de Qatar de 2023.

Esta medida significa que los pilotos pueden llevar un chaleco refrigerante, que hace circular líquido frío a través de tubos para mantener la temperatura corporal, o añadir lastre extra a sus monoplazas para la carrera. Los chalecos serán obligatorios en condiciones de calor a partir de la próxima temporada.

"Creo que es justo ser honesto: si sólo hay calor no es demasiado malo para nosotros y la humedad por sí sola tampoco es tan mala, pero cuando hace más de 28-30 grados y hay humedad, es cuando se llega a los niveles de Singapur y es duro", dijo a la prensa el piloto de Williams Carlos Sainz.

El español dijo que el chaleco que utilizó su equipo aún está en desarrollo y es poco probable que aguante la totalidad de las dos horas de carrera.

"Los equipos se las están arreglando para que funcione cada vez mejor cuando lo llevamos, creo que con suerte el sistema puede funcionar ahora al menos durante una hora", afirmó. "He manejado en Singapur 10 veces. Si se rompe o no funciona, no me preocupa. Haré la carrera y saldré fresco, como hago siempre. Pero si funciona, aún mejor, porque sufres un poco menos".

(Editado en español por Carlos Serrano)