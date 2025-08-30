FIBA condena los gritos racistas contra el alemán Schröder en el Eurobasket

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) condenó este sábado los gritos racistas proferidos contra la estrella de la selección alemana Dennis Schröder en el partido ganado el sábado ante Lituania (107-88) en el Eurobasket, a la vez que anunció el veto al hincha considerado culpable para el resto del torneo.

"Después de un análisis inmediato del vídeo, la seguridad de la sala identificó al individuo gracias a las imágenes de videovigilancia. Se ha prohibido el acceso a esa persona para los demás partidos del Eurobasket 2025 de la FIBA", explicó la organización con sede en Suiza en su página web.

La FIBA condena "de manera inequívoca los discursos de odio, los comportamientos discriminatorios y los términos racistas, en todas sus formas", y defiende "la creación de un entorno inclusivo, respetuoso y seguro para los jugadores, los equipos y los aficionados".

Después del triunfo de Alemania, selección campeona del mundo, ante Lituania en Tampere, Dennis Schröder declaró a la televisión MagentaSport que aficionados rivales tuvieron comportamientos racistas en el momento en el que entraba a los vestuarios.

"En el descanso hicieron lamentablemente ruidos de mono, es algo que no puedo aceptar. Eso no tiene su hueco en este deporte. Es la primera vez que me enfrento a algo así y es triste", lamentó el jugador de los Sacramento Kings de la NBA.

Ingo Weiss, presidente de la Federación Alemana de Básquetbol, reaccionó por su parte calificando esos hechos de "inaceptables".

"Apoyamos totalmente a Dennis, comprendemos su consternación e intervendremos ante los organizadores para que unos incidentes así no se repitan", añadió.

sid-lle/gk/dr/iga