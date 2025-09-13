Fiba considera 2027 “un buen año” para el proyecto NBA en Europa

El presidente de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) Europa, Jorge Garbajosa, estimó este sábado que 2027 sería "un buen año" para contemplar el lanzamiento del proyecto de la NBA en Europa, al mismo tiempo que recordó que el campeonato estadounidense "está trabajando en ello".

Presente en Riga para una conferencia de prensa con motivo de la final del Eurobasket, el domingo entre Turquía y Alemania, Garbajosa se enfrentó a numerosas preguntas sobre una expansión de la NBA en el continente europeo.

Aunque se mantuvo bastante evasivo, el español confirmó que "esto va a suceder".

"No es sencillo crear una competición como la que nosotros y la NBA deseamos crear. Va a llevar tiempo, pero llegará", dijo.

Al ser interrogado nuevamente sobre una posible fecha de lanzamiento, Jorge Garbajosa fue un poco más preciso.

"Algunos han hablado de 2027, creo que es un buen año, pero honestamente, la NBA está trabajando en ello", añadió.

En marzo la gran liga estadounidense anunció que estaba estudiando la posibilidad de lanzar una nueva liga de baloncesto en Europa en asociación con la FIBA.

La NBA había acelerado en los últimos meses sus acercamientos al mercado europeo, con el comisionado Adam Silver multiplicando declaraciones en este sentido, en el contexto de un dosier caliente entre los intereses estadounidenses, los de la Euroliga, y los de la Federación Internacional de Baloncesto.

Garbajosa recordó además que las "conversaciones" con la Euroliga eran regulares y que FIBA Europa consideraba que un proyecto como este sería "algo positivo, no para FIBA o la NBA, sino para todo el ecosistema del baloncesto europeo".

lve/bdx/pm/mcd