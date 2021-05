Fibocom FM150-NA será el primer módulo inalámbrico 5G en recibir la certificación de T-Mobile

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--may. 20, 2021--

Fibocom (código de valores: 300638), un proveedor global líder de soluciones y módulos de comunicación inalámbrica para la IoT (Internet de las cosas), anuncia hoy que sus módulos de comunicación inalámbrica 5G FM150-NA han recibido satisfactoriamente la aceptación técnica (TA) de T-Mobile, convirtiéndose de hecho en los primeros módulos inalámbricos 5G en recibir la certificación de T-Mobile.

Fibocom FM150-NA is the first 5G wireless module certified by T-Mobile (Photo: Fibocom)

La aprobación significa que ahora el módulo 5G FM150-NA de Fibocom puede ofrecer servicios de conexión inalámbrica en redes de T-Mobile, lo que representa un importante logro en el marco del ingreso del producto al mercado de los Estados Unidos.

Basado en la plataforma del chipset Qualcomm SDX55, el módulo FM150-NA de Fibocom admite la banda Sub-6 5G NR y posee compatibilidad retroactiva con los estándares de red LTE y WCDMA. Al admitir arquitecturas de red 5G independientes (SA) y no independientes (NSA), el FM150-NA elimina las preocupaciones de inversión de los clientes en la etapa inicial de la construcción de 5G, además de responder a la demanda comercial de rápida llegada.

Con interfaces de extensión enriquecida, entre ellas USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 3.0, GPIO, I2S y UIM, el módulo FM150-NA admite sin inconvenientes una amplia variedad de aplicaciones de IoT, como streaming en vivo HD en 4K/8K, ACPC, IIoT, C-V2X, red inteligente, hogar inteligente, telemedicina, vehículos aéreos no tripulados, RA/RV y mucho más. Hasta el momento, el módulo FM150-NA de Fibocom tenía certificaciones de RoHs/HF/FCC/IC/PTCRB.

“Tenemos el orgullo de anunciar que nuestro módulo FM150-NA ha logrado la aceptación técnica de T-Mobile”, afirmó el director del departamento de certificación de operadores de Fibocom. “Como desarrollador pionero de módulos inalámbricos 5G, Fibocom ofrece módulos 5G con eMBB, URLLC y mMTC. Obtener la certificación de T-Mobile es un hito importante para nuestros módulos 5G”.

Acerca de Fibocom

Fibocom es un proveedor global líder de soluciones y módulos de comunicación inalámbrica en el sector de la IoT (Internet de las cosas), además de ser el primer proveedor de módulos inalámbricos de China en cotizar en bolsa (código de valores: 300638). Ofrecemos soluciones de comunicación de extremo a extremo para operadores de telecomunicaciones, fabricantes de equipos de IoT e integradores de sistemas de IoT. Con una amplia experiencia y más de dos décadas en el ámbito de la tecnología de comunicación M2M e IoT, tenemos la capacidad de desarrollar, de manera totalmente independiente, módulos de comunicación inalámbrica de alto rendimiento 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, automotrices, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, GNSS, etc. Además de proporcionar soluciones de comunicación de IoT confiables, cómodas, seguras e inteligentes para casi todas las industrias verticales, contamos con las herramientas para personalizar los módulos de IoT más eficientes y óptimos de acuerdo con requisitos especiales.

