Ficha a Juan Rosas de Evo Banco para liderar el Desarrollo de Negocio tras la salida de Román

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

ING ha nombrado director de Desarrollo de Negocio a Juan Rosas, de forma que sucederá en el cargo a Almudena Román, que ha dejado la entidad tras 26 años en ella, tal y como ya informó el pasado mes de julio. En un comunicado, ING ha explicado que Rosas acelerará el desarrollo del segmento de banca para empresas y pymes, y asesorará directamente al consejero delegado de la entidad, Alfonso Tolcheff, en "proyectos estratégicos clave" para el crecimiento de la entidad.

Rosas se une al comité de dirección de ING España desde Evo Banco, donde era director general adjunto y estaba a cargo de Negocio y Laboratorio de Clientes. Con anterioridad, ocupó cargos de responsabilidad en Bankinter, entre ellas director de Retail. Su trayectoria se inició en McKinsey en Madrid y Nueva York, donde llegó a ser 'junior partner', especializado en instituciones financieras.

El directivo tiene un máster en administración de empresas por la escuela de negocios Sloan, adscrita al Instituto Tecnológico de Massachusetts.