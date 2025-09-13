Fichajes dan rédito a Newcastle y Arsenal

El Arsenal y sus prestigiosos refuerzos pasaron por encima del Nottingham Forest de Ange Postecoglou (3-0), este sábado en una cuarta fecha de la Premier League inolvidable para Nick Woltemade, goleador en su estreno con el Newcastle.

Menos de 30 minutos bastaron al delantero centro alemán para abrir su contador con las Urracas, contra el Wolverhampton (1-0), y hacer olvidar en parte al sueco Alexander Isak, su predecesor, que tomó rumbo al Liverpool.

El fichaje más caro de la historia del Newcastle se colocó de forma inteligente entre dos defensores para recibir un centro de Jacob Murphy y rematar de cabeza a gol (29) en St James' Park.

El club blanquinegro necesitaba esa alegría después del culebrón Isak, que mantuvo un pulso con el club para forzar su traspaso, después de un pobre inicio de temporada (dos empates y una derrota), y antes de recibir al FC Barcelona en Champions.

Doblete de Zubimendi

La victoria del Arsenal contra el Forest dejó menos dudas y más certezas, con un equipo 'Gunner' dominador y entusiasta en el Emirates de Londres.

Con un doblete del español Martín Zubimendi, el Arsenal derrotó por 3-0 al Nottingham Forest y tomó el liderato provisional de la Premier League, con 9 puntos, igualado con el Liverpool, que el domingo visitará al Burnley.

Con esta victoria, los Gunners se olvidan de la derrota en Anfield (1-0) en la jornada anterior, previa al parón internacional, y afrontan con confianza el debut en Liga de Campeones, el martes en San Mamés contra el Athletic de Bilbao.

"Pueden percibir que se establecen nuevas conexiones que nos van a aportar cosas diferentes para ser más imprevisibles", celebró el técnico del Arsenal Mikel Arteta.

Precisamente, un jugador vasco, pero formado en el gran rival del Athletic, la Real Sociedad, fue el protagonista del triunfo londinense.

Zubimendi, fichado esta temporada, se estrenó como goleador en Inglaterra al abrir el marcador poco después de la media hora de juego (32) y selló el triunfo en la segunda parte (79).

Entre medio de esos dos goles, marcó el sueco Viktor Gyökeres (46), que ya se sitúa al frente de la clasificación de máximos goleadores con tres tantos, igualado con Erling Haaland, antes de que el noruego juegue en esta jornada el derbi de Mánchester.

La mala noticia para Arteta es que sigue ampliándose la nómina de jugadores en la enfermería: el capitán noruego Martin Odegaard tuvo que retirarse en la primera parte, lesionado en un hombro, y se une a las bajas de William Saliba, Kai Havertz, Bukayo Saka y Gabriel Jesus.

Precisamente, la baja del central francés Saliba permitió al joven hispano-colombiano Christian Mosquera, fichado esta misma temporada del Valencia, jugar como titular y causar una gran impresión haciendo pareja con el brasileño Gabriel Magalhaes.

Con esta contundente victoria, el Arsenal arruina el debut del australiano Ange Postecoglou en el banquillo del Nottingham Forest, que decidió prescindir del portugués Nuno Espiritu Santo tras un mediocre inicio de curso.

En los otros partidos del día, Fulham derrotó al Leeds (1-0) en el tiempo añadido, Bournemouth sumó tres puntos ante el Britghton (2-1) y el Sunderland se llevó un punto valioso de Londres ante Crystal Palace (0-0).

Y el Aston Villa de Unai Emery sigue sin ganar y sin ver puerta, después del 0-0 en la cancha del Everton. Los 'Villanos' pasarán la semana en puestos de descenso.

