Fico insiste en que Eslovaquia no levantará las restricciones a los productos agrícolas ucranianos

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha adelantado que no está previsto poner fin a la prohibición de las importaciones agrícolas de Ucrania, un asunto que ha estado coleando desde hace meses y que provocó importantes protestas en el sector eslovaco y de otros países vecinos que veían peligrar su producción.

"No nos dejaremos llevar por las tendencias y no retrocederemos en lo que respecta a las importaciones de productos agrícolas de Ucrania. Sigue habiendo una lista, que llamaremos de sanciones, de ciertos productos que no pretendemos importar de Ucrania", ha zanjado Fico en su visita a una cooperativa en Trnava.

Se trata de su segunda comparecencia pública desde que sufrió el atentado a mediados de mayo, que le mantuvo ingresado durante semanas. Acompañado del ministro de Agricultura, Richard Takac, ha reconocido que la cosecha de este año será menor y por tanto, como jefe de Gobierno, debe ocuparse de "llenar los graneros".

Fico ha contado que ha trasladado ya al primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, que no pueden "destruir" la agricultura eslovaca y que si bien desde su Gobierno comprenden la situación de Ucrania, Eslovaquia solo puede crear un corredor a través de su territorio para garantizar las exportaciones ucranianas.

Cuando se trata de colocar estos productos en el mercado interno "lo rechazamos porque tenemos que proteger a los agricultores eslovacos", ha subrayado Fico, quien se ayudaba de un bastón para caminar, según recoge el diario 'Pravda'.

Las autoridades de Bratislava ya han explicado anteriormente en varias ocasiones que esta medida de gracia concedida por la Unión Europea a los productos agrícolas ucranianos estaba ocasionado pérdidas valoradas en más de 100 millones de euros a los productores y agricultores eslovacos.

El Gobierno de Eslovaquia anunció en noviembre de 2023 una prórroga indefinida de estas restricciones que si bien en un principio solo afectarían al trigo, maíz, colza y semillas de girasol, se extendió a otros productos como el azúcar de caña, o la remolacha.

