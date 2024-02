NUEVA YORK (AP) — Fidelity Charitable, el mayor donante en Estados Unidos, distribuyó un récord de 11.800 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro en 2024, más del 5% más que el año anterior en un momento en el que las donaciones en general están cayendo.

El total de la subvención muestra cuán rápido está creciendo el uso de los fondos asesorados por donantes (DAF, por sus siglas en inglés), una cuenta de inversión que permite que las donaciones se distribuyan a lo largo del tiempo. Fidelity Charitable dijo que las distribuciones a organizaciones sin fines de lucro en 2023 fueron cuatro veces mayores que hace 10 años.

“Creo que 2023 fue un año bastante sorprendente”, dijo a The Associated Press el presidente de Fidelity Charitable, Jacob Pruitt. “Cuando se piensa en la volatilidad y la inflación del mercado, aun así hicimos un trabajo fenomenal en lo que respecta a la concesión de subvenciones. Y esa es nuestra gran medida: dólares que van al sector”.

Sin embargo, la creciente popularidad de los fondos DAF hace que muchos midan la eficacia de estos para canalizar dinero a organizaciones benéficas. Aunque los donantes reciben una deducción fiscal inmediata cuando ponen dinero en un DAF, no hay una fecha límite para que luego contribuyan con ese dinero a una organización sin fines de lucro.

Los comentarios públicos sobre las nuevas regulaciones propuestas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para los fondos DAF finalizarán el jueves. Si se aprueba, el IRS impondrá un impuesto especial del 20% a las donaciones que proporcionen un beneficio significativo al donante.

El Congreso estadounidense también está investigando si el IRS necesita recopilar más información sobre las donaciones realizadas a organizaciones sin fines de lucro que participan en actividades políticas. Los donantes pueden usar sus fondos asesorados por donantes para aportar de forma anónima, ya que ya recibieron su deducción de impuestos cuando depositaron el dinero en el fondo asesorado por donantes inicialmente.

_____

La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de su colaboración con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.