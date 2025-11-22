Fiesta en el Camp Nou: el Barça vuelve a casa con goleada y liderato provisional

Después de dos años y medio de exilio por la profunda reconstrucción de su estadio, el FC Barcelona festejó el regreso al Camp Nou, que continúa en obras, con una victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en la 13ª jornada de LaLiga española.

El equipo azulgrana se pone además líder provisional de la clasificación con 31 puntos, los mismos que el Real Madrid, que el domingo visita al recién ascendido Elche (11º).

Antes de ese partido, el Barça va primero en la tabla por una mejor diferencia de goles (+21 contra +16) respecto a su eterno máximo rival.

Era una tarde de fiesta para la hinchada azulgrana, que en vez de acudir al estadio Olímpico de Montjuic como se había acostumbrado pudo emprender rumbo a su feudo histórico, el Camp Nou, que tuvo una reapertura parcial.

Ante poco más de 45.000 espectadores, los jugadores de Hansi Flick pudieron hacerse una ligera idea de lo que vivirán en el futuro, cuando el estadio esté totalmente terminado -se espera que para mediados de 2027- y tenga un aforo de 105.000 personas.

Vuelve Raphinha

El Barça domó desde el principio a los Leones, evitando que los vascos pudieran amargar la velada.

A sus 37 años, el polaco Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 4 con un zurdazo dentro del área y antes del descanso, en el 45+3, Ferran Torres dio tranquilidad a su equipo al batir a Unai Simón con una asistencia de oro de Lamine Yamal.

En el inicio de la segunda mitad, Fermín López no falló en un mano a mano ante el arquero visitante (48') y la segunda mitad fue un paseo para los locales, que pusieron el cuarto y definitivo ya en el 90, cuando Ferran Torres anotó, de nuevo asistido por Yamal.

En los últimos minutos, con todo decidido, Flick decidió además dar entrada al atacante brasileño Raphinha, ovacionado en su regreso a la competición después de dos meses de baja.

Es el primer triunfo del Barcelona sin recibir goles desde septiembre.

El Athletic, octavo y fuera de los puestos europeos, jugó gran parte de esa segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Oihan Sancet en el 54.

El Barcelona volvió a su estadio por lo tanto con una goleada, igual que se había despedido de él en mayo de 2023, cuando superó 3-0 al Mallorca.

Fuegos artificiales

El partido de este sábado vino acompañado para los hinchas azulgranas por actuaciones musicales y un espectáculo de fuegos artificiales, para festejar este ansiado regreso al Camp Nou, que ha ido sufriendo varios retrasos en los últimos meses.

Después de este partido, los dos equipos afrontan en la nueva semana partidos de la quinta jornada de la Liga de Campeones: el Barça visita el martes al Chelsea en Stamford Bridge mientras que el Athletic juega el mismo día también fuera de casa ante el Slavia de Praga.

En el primer partido del sábado, un tanto de penal de Iago Aspas (55') dio la victoria al Celta de Vigo (10º) en el campo del Alavés (12º), lo que dio más tranquilidad a los gallegos tras su mal inicio de temporada.

Este sábado se disputan otros dos encuentros en el campeonato español, el duelo vecinal entre Osasuna (17º) y Real Sociedad (14º), y el choque entre Villarreal (3º) y Mallorca (16º).

