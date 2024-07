Fiesta inglesa en Silverstone: Russell 'poleman' delante de Hamilton y Norris

George Russell partirá con su Mercedes desde la 'pole position' en su país, en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 del domingo, después de haber firmado el sábado el mejor tiempo en la sesión de clasificación en el circuito de Silverstone.

El público local pudo festejar además que Lewis Hamilton (Mercedes) fue segundo y Lando Norris (McLaren) tercero. Tres ingleses por lo tanto obtuvieron las tres primeras posiciones de la sesión.

Es la primera vez desde 1968 que tres británicos comenzarán un Gran Premio de Fórmula 1 desde las tres primeras posiciones.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente triple campeón mundial y líder destacado de la actual temporada, tuvo que contentarse con el cuarto puesto de la parrilla.

Russell, ganador el pasado domingo del Gran Premio de Austria después de beneficiarse del accidente entre Verstappen y Norris, consiguió así la tercera 'pole' de su carrera y la segunda en un mes, después de la lograda en Canadá a principios de junio.

"Es increíble. Al principio de temporada no hubiera podido ni soñar con estar en la pole position aquí y hoy hemos sido primero y segundo, con Lewis. Y Lando ha quedado tercero, esto es genial", saboreó.

Hamilton, que lleva once podios consecutivos en Silverstone, celebró el gran día de Mercedes este sábado.

"Bravo por George, que hizo un trabajo excepcional. No nos esperábamos esto. El coche estuvo fantástico, el equipo hizo un súper trabajo para permitirnos estar ahí", afirmó.

- Ferrari sigue sin despegar -

Verstappen, que se salió de pista y acabó en la zona de grava en la segunda manga (Q2) de la sesión, limitó los daños obteniendo el cuarto mejor registro, a cuatro décimas de segundos del 'poleman'.

'Mad Max' superó por muy poco al segundo McLaren, el del australiano Oscar Piastri, mientras que el alemán Nico Hülkenberg confirmó su potencial en las clasificaciones al firmar el sexto puesto, por delante del Ferrari del español Carlos Sainz, séptimo.

En dificultades en las últimas semanas, la Scuderia no consigue reencontrarse con las buenas vibraciones del principio de curso, como demuestra el undécimo puesto en la sesión del monegasco Charles Leclerc.

"No fuimos lo suficientemente rápidos, simplemente. Vamos a ver, pero en las últimas carreras no estuvimos arriba. El rendimiento hasta ahora no es bueno", reconoció el piloto del Principado.

El 'Top 10' de la sesión se completó con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin, 8º), el tailandés Alex Albon (Williams, 9º) y el español Fernando Alonso (Aston Martin, 10º).

- Mal día de Sergio Pérez -

La gran decepción de la jornada fue el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que se salió de la pista en la Q1, lo que motivó una bandera roja.

Bloqueado en la grava, 'Checo' Pérez no pudo continuar y saldrá penúltimo, lo cual le deja muy difícil puntuar en la carrera del domingo.

Solo tendrá por detrás en la salida al francés Pierre Gasly (Alpine), que tenía seguro el último lugar por una cuestión reglamentaria, tras un cambio de motor antes de este Gran Premio.

La lluvia cayó insistentemente durante el sábado sobre Silverstone y perturbó el desarrolló de la sesión de clasificación. Se espera también su presencia el domingo, lo cual podría hacer que los pronósticos sean más inciertos.

Nb/dr/pm

AFP