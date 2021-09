FIFA abre expediente disciplinario a Argentina y Brasil

LONDRES (AP) — La FIFA abrió el martes un expediente disciplinario a las federaciones de Argentina y Brasil por el caso que propició que su partido por las eliminatorias de la Copa del Mundo fuera suspendido luego que agentes sanitarios brasileño irrumpieron en la cancha para retirar a futbolistas argentinos que debían estar en cuarentena.

El ente rector del fútbol mundial se amparó bajo el proceso legal en curso para no brindar detalles sobre las supuestas infracciones de reglamento o comentar si la misma FIFA cargó con cierta culpa, además de la Confederación Sudamericana (CONMEBOL) por la secuencia que derivó en la interrupción del partido después de apenas siete minutos.

La FIFA tampoco especificó las reglas que las federaciones de Argentina y Brasil habrían quebrantado para ser investigadas. Cuatro jugadores argentinos que militan en clubes ingleses fueron acusados por las autoridades brasileñas de no ceñirse a los requisitos de cuarentena en Sao Paulo y de falsificar sus declaraciones sobre coronavirus al ingresar a Brasil al no mencionar que habían estado en Gran Bretaña — país en lista roja — en los 14 días previos.

"Tras analizar los informes oficiales relativos al (...) partido entre Brasil y Argentina, la FIFA confirma la apertura de sendos procesos disciplinarios a las dos federaciones miembro”, dijo la FIFA en un comunicado publicado en Twitter.

“Se ha solicitado a ambas selecciones que proporcionen más datos sobre los hechos que causaron la suspensión del encuentro a fin de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA pueda recopilarlos y analizarlos exhaustivamente”.

Añadió que “próximamente” se ofrecerá más información sobre el procedimiento disciplinario.

Pero la misma FIFA — técnicamente — carga con parte de la culpa por ser la entidad organizadora de la competición, que designó al delegado del partido y cuya función es velar que las reglas se cumplan.

La CONMEBOL también podría estar en la mira, dado que The Associated Press obtuvo un documento del Ministerio de Salud de Brasil enviado al presidente del ente sudamericano, Alejandro Domínguez, que mencionaba que un último pedido para una excepción de cuarentena había sido negada para los jugadores Emiliano Martínez y Emiliano Buendía del Aston Villa y de Giovanni Lo Celso y Cristian Romero del Tottenham.

Los cuatro llegaron a Brasil la mañana del viernes procedentes de Caracas, donde la Albiceleste venció 3-1 a Venezuela la noche previa. Un documento de la secretaría de salud del estado Sao Paulo, obtenido por AP, muestra que la entidad se enteró de rumores de que los jugadores dieron información falsa al ingresar al país poco antes de la medianoche, 15 horas después de salir del aeropuerto.

El mismo documento indica que Fernando Ariel Batista, técnico de la selección Sub20 de Argentina, llenó los formularios de todos los jugadores. Pero Batista negó el lunes haberlo hecho o que estuvo en Brasil.

En vez de deportar a los jugadores, algo que está en sus facultades, la agencia sanitaria brasileño Avinsa recomendó una cuarentena. También se le pidió a los argentinos que presentasen una excepción de último minuto al gobierno brasileño, de acuerdo con el documento del estado de Sao Paulo.

Pero el mensaje enviado el domingo a Domínguez antes del saque inicial mostró que las autoridades brasileños advirtieron que los jugadores tenían que hacer cuarentena en su hotel cumpliendo los protocolos de COVID-19.

Ello no ocurrió y agentes de la agencia sanitaria irrumpieron al césped del estadio Neo Química Arena para sacar a Martínez, Romero y Lo Celso que salieron como titulares. Buendía había quedado en el banco de suplentes.

Tras varias horas en los vestuarios, los cuatro jugadores pudieron viajar junto al resto del plantel albiceleste a Buenos Aires. La policía federal de Brasil les investiga por dar información falsa en su arribo a Sao Paulo.

No queda claro por qué, si los jugadores argentinos no estaban autorizados a jugar, la CONMEBOL avaló su inclusión en la planilla del partido. La entidad sudamericana no se ha pronunciado sobre el incidente.

Argentina, por su parte, insiste que los jugadores estaban amparados por el protocolo sanitario aprobado oportunamente por los organismos sanitarios de los diez países miembros de CONMEBOL que permitieron durante la pandemia la disputa de partidos de eliminatorias, torneos continentales y Copa América.

