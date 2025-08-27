FIFA amenaza con suspender a la Federación de Fútbol de India

La FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) amenazaron a la Federación de Fútbol de India con excluir a su selección nacional y a sus clubes de toda competición en caso de no recibir sus nuevos estatutos antes del 30 de octubre.

En una carta dirigida al presidente de la Federación India de Fútbol (AIFF), Kalyan Chaubey, la FIFA y la AFC manifestaron su "profunda preocupación" ante su incapacidad para concretar y adoptar ese nuevo texto.

"El incumplimiento de ese calendario no nos dejará otra opción que someter esa cuestión a la FIFA", se puede leer en la carta, a la que tuvo acceso AFP.

"La AIFF debe considerar este mensaje como vinculante y exigir su cumplimiento inmediato para salvaguardar sus derechos como miembro de la FIFA y de la AFC", añade el texto.

El nuevo estatuto de la AIFF es objeto de un procedimiento aún no resuelto desde 2017 ante el Tribunal Supremo de India.

En 2022, la federación del país asiático ya había sido suspendida brevemente por tráfico de influencias.

Esa medida fue levantada unos días después, tras la decisión de la AIFF de organizar elecciones al término de las cuales salió elegido Kalyan Chaubey.

La amenaza de la FIFA se produce mientras la edición 2025-2026 de la principal competición del país —la Superliga de India (ISL)— fue retrasada a causa de diferencias económicas entre la AIFF y el gestor privado del campeonato.