FIFA desestima protesta de Jamaica en empate con EEUU

FIFA desestim贸 una protesta presentada por la Federaci贸n de F煤tbol de Jamaica sobre su empate 1-1 con Estados Unidos en partido eliminatorio para la Copa del Mundo disputado el 16 de noviembre.

En una decisi贸n de 34 puntos, distribuidos en ocho p谩ginas, el comit茅 disciplinario de FIFA inform贸 que Jamaica no notific贸 al comisionado del partido sobre la protesta ni realiz贸 un pago de 1.000 francos suizos (en ese momento 1.075 d贸lares) para acompa帽ar la protesta.

鈥淒os de las tres condiciones necesarias para que una protesta sea admisible desde un punto de vista de procedimientos no fueron cumplidas. Por ello, el comit茅 considera que no tuvo otra opci贸n m谩s que considerar la protesta como inadmisible鈥, comunic贸 FIFA en una decisi贸n del 23 de noviembre, firmada por el director judicial del organismo, Carlos Schneider, el 3 de enero y obtenido por The Associated Press.

Jamaica afirm贸 que el 谩rbitro costarricense Juan Gabriel Calder贸n fall贸 al no se帽alar una mano en el primer tiempo, cuando el equipo de Jamaica argument贸 que Chris Richards debi贸 ser sancionado por cometer una falta dentro del 谩rea cuando el bal贸n lo impact贸 en la mano.

Jamaica tambi茅n indic贸 que un gol de Damion Lowe debi贸 ser v谩lido en una jugada a los 84 minutos cuando salt贸 por encima de Walker Zimmerman dentro del 谩rea chica, remat贸 de cabeza un tiro de esquina de Leon Bailey desde la izquierda y venci贸 al guardameta estadounidense Zack Steffen. Calder贸n marc贸 falta de Lowe y anul贸 el gol.

El comit茅 disciplinario de la FIFA se帽al贸 que Jamaica 鈥渘o present贸 una copia de su protesta original al comisionado del partido ni evidencia de que dicha protesta hab铆a sido presentada por escrito a 茅ste dentro de las dos horas posteriores al partido鈥.