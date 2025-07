FIFA dice a FIFPro estar abierta a negociar “pero sin monopolios”

El director legal y de cumplimiento de la FIFA, Emilio García Silvero, acusó este miércoles al sindicato FIFPro de querer ser el único representante de los futbolistas, aunque indicó que las puertas de la FIFA "están abiertas" a la negociación "pero sin monopolios".

"FIFPro quiere ser los únicos representantes, los exclusivos, nosotros queremos escuchar a todos, las puertas están abiertas, pero sin monopolios", declaró el español García Silvero en una videoconferencia de prensa ante algunos medios, entre ellos la AFP.

La instancia mundial del fútbol y el principal sindicato de jugadores mantienen una tensión latente que se ha visto acrecentada en las últimas semanas en el marco del Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos.

El gremio ha cuestionado el calendario sobrecargado de partidos y expresado su preocupación ligada al calor durante el Mundial y el "escaso respeto" por los derechos de los futbolistas.

Sergio Marchi, presidente argentino de FIFPro, criticó la semana pasada a la dirección de la FIFA, presidida por Gianni Infantino, al que acusó de dirigir una "autocracia".

"Nosotros jamás pondríamos en duda la legitimidad del presidente de la FIFPro, el problema es que parece ser más un problema que una solución. La mesa siempre está preparada, las puertas están abiertas para los representantes de los futbolistas", continuó García Silvero.

"La FIFA no va a entrar a violar la libertad sindical, dicho eso, no son los únicos, hay sindicatos que no son miembros de FIFPro y que están descontentos con FIFPro (...) FIFA está dispuesta a hablar con los representantes de los futbolistas, pero con todos", apuntó.

"Las últimas semanas da la sensación de que (en FIFPro) quieren más aparecer en los medios de comunicación que preocuparse y resolver los problemas de los jugadores".

El experto legal de la FIFA aseguró que en materia de derechos para los futbolistas "los últimos avances han procedido de la FIFA, no de FIFPro".