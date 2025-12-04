FIFA estudia cámaras corporales de árbitros, fueras de juego más rápidos en Mundial 2026

WASHINGTON, 4 dic (Reuters) - La FIFA está sopesando la introducción de nuevas tecnologías de arbitraje y normas más estrictas de cronometraje en el Mundial 2026, ya que busca aprovechar las pruebas realizadas en el Mundial de Clubes de este año en Estados Unidos, dijo su director de innovación antes del sorteo del torneo el viernes.

Johannes Holzmueller, Director de Innovación de la FIFA, dijo el jueves que el organismo quiere ampliar el uso de un sistema de cámaras corporales para árbitros y una versión avanzada del fuera de juego semiautomatizado, ambos probados en el Mundial de Clubes.

"Queremos aprovechar el éxito del Mundial de Clubes, donde probamos con gran éxito la cámara corporal para árbitros", dijo Holzmueller en una mesa redonda.

Añadió que el sistema transmite imágenes a la televisión en directo y a las pantallas gigantes de los estadios para mostrar a los espectadores "lo que el árbitro vio en ese momento tan especial. Es algo que queremos llevar adelante".

"Pero claro (...) hasta ahora era una prueba. Tenemos que conseguir las aprobaciones para poder llevarlo también al Mundial"

Cualquier cambio en las reglas tendría que ser aprobado por la International Football Association Board en su reunión de febrero en Gales.

Holzmueller dijo que la FIFA también había avanzado discretamente en su tecnología de fuera de juego semiautomatizado en el Mundial de Clubes, enviando ciertas alertas directamente a los árbitros asistentes en lugar de solo al VAR, reduciendo los retrasos.

El sorteo del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá lugar el viernes en Washington. (Reporte de Kurt Hall en Washington y Rory Carroll en Los Angeles. Editado en español por Javier Leira)