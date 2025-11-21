FIFA expulsa a un club dominicano de la máxima categoría por manipulación de partidos

21 nov (Reuters) - La Comisión Disciplinaria de la FIFA expulsó el viernes a Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2025-26 por presunta manipulación de partidos, por lo que el equipo jugará en la segunda división la próxima temporada.

En un comunicado, la FIFA dijo que el club había participado en actividades relacionadas con la manipulación de partidos y competiciones de fútbol, infringiendo el Artículo 20 del Código Disciplinario.

La FIFA también ordenó a la Asociación Dominicana de Fútbol que establezca un programa educativo destinado a prevenir y combatir la manipulación de partidos de cara a futuras competiciones.

La Liga Dominicana de Fútbol, creada en 2015, tiene un formato de 10 equipos. Atlético San Cristóbal es último de la tabla con dos puntos, habiendo jugado 12 de los 18 partidos de esta temporada.

Reuters se puso en contacto con la liga para pedir comentarios. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México, editado por Javier Leira)