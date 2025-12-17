FIFA: Infantino anuncia la creación del Fondo para la Paz

"En consonancia con el objetivo de la FIFA de promover los valores unificadores del fútbol, esta decisión se produce tras el anuncio que hice en la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh el 13 de octubre, en el que la FIFA pretendía crear un mecanismo de apoyo para las regiones afectadas por conflictos", afirmó Infantino.

"Este instrumento financiero, que podría denominarse Fondo de Paz de la FIFA, estará abierto a contribuciones de terceros y sujeto a una rigurosa supervisión, y complementará las acciones ya implementadas en el marco del programa FIFA Forward y otras iniciativas de la FIFA", completó Infantino. (ANSA).