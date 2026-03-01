FIFA: Infantino pide expulsión de jugadores que cubren su boca

Infantino aludía directamente a la denuncia de Vinicius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, contra Lucas Prestianni, mediocampista argentino del Benfica a quien acusó de decirle "mono" durante el duelo de ida entre ambos equipos por el repechaje de la Champions League.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo con consecuencias racistas, obviamente debería ser suspendido. Debemos asumir que dijo algo que no debía haber dicho. De lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", declaró Infantino a la cadena Sky Sports.

"stas son medidas que podemos y debemos tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo", añadió el presidente de la FIFA cuatro días después del triunfo por 2-1 que Real Madrid celebró como local ante Benfica para sellar su boleto a octavos de final de la Champions League.

Vinicius Júnior acusó a Prestianni ante el árbitro francés Francois Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el jugador del Benfica se cubrió la boca con su camiseta.

El delantero brasileño bailó frente a la afición del Benfica tras marcar el gol del triunfo por 1-0 en la ida del Real Madrid a los 50' y dos minutos después acusó a Prestianni ante Letexier de haberle dicho "mono".

El partido, jugado el 17 de febrero, estuvo detenido 8 minutos por la aplicación del protocolo de la FIFA ante casos de racismo (Letexier cruzó sus brazos simbolizando una X) y jugadores de ambos equipos discutieron entre sí, mientras que Vinicius fue a sentarse en el banco de suplentes luego de haber dialogado con el DT del Benfica, José Mourinho.

Prestianni fue baja en la revancha en el Santiago Bernabéu porque la UEFA rechazó la apelación que Benfica presentó contra la suspensión provisoria que esa entidad le aplicó al argentino mientras avanza la investigación iniciada por la denuncia de Vinicius Júnior, quien selló el 2-1 en Madrid.

Prestianni negó la acusación de Vinicius Júnior en su cuenta de la red social Instagram y alegó que el delantero brasileño del Real Madrid "desafortunadamente malinterpretó lo que creyó oír".

Por su parte, el DT del Benfica, José Mourinho, quien inicialmente defendió a Prestianni, declaró que el argentino no volverá a jugar mientras esté en el cargo si la investigación confirma la acusación de Vinicius Júnior. (ANSA).