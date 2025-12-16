FIFA lanza categoría especial de boletos de US$60 en medio de críticas por precios Mundial 2026

16 dic (Reuters) - La FIFA introdujo el martes un pequeño número de entradas de US$60 en la "categoría de boletos especial" con el objetivo de hacer más asequible la Copa Mundial del año que viene para los aficionados de los equipos clasificados.

El organismo rector del fútbol señaló que las entradas con descuento cubrirán los 104 partidos del torneo, incluida la final. Los boletos más baratos constituirán el 10% de las asignaciones de las Federaciones Miembro Participantes (FMP).

Las FMP, que representan a las selecciones nacionales competidoras y gestionan programas específicos de entradas para los aficionados, se encargarán del proceso de asignación de entradas.

También definirán sus propios criterios para dar prioridad a las entradas destinadas a los "aficionados más fieles" estrechamente vinculados a sus equipos nacionales.

"En total, el 50% de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, boletos de grada asequible (40%) y de grada básica (10%). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente", dijo la FIFA en un comunicado.

Los aficionados que lo soliciten a través de los programas de venta de entradas de la FMP y cuyos equipos no pasen a la fase eliminatoria no tendrán que pagar tasas administrativas por las solicitudes de reembolso.

El anuncio se produce en medio de un creciente escrutinio sobre el precio de las entradas de cara al torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

La semana pasada, Football Supporters Europe (FSE) acusó a la FIFA de imponer precios de entradas "exorbitantes" que podrían impedir a los aficionados medios asistir al certamen.

A pesar de las protestas, la FIFA informó que existe una gran demanda en el sorteo de la tercera fase de la venta, que comenzó el 11 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 13 de enero, impulsado por la publicación de los calendarios de los partidos, las sedes y los horarios. (Reportaje de Angelica Medina en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)