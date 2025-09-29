FIFA multa a El Salvador por actos de racismo en partido de eliminatorias al Mundial de fútbol 2026

29 sep (Reuters) - La FIFA sancionó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por actos de racismo y discriminación realizados por aficionados durante el partido de eliminatorias de la Concacaf para la Copa del Mundo 2026 en el que la selección nacional recibió a la de Surinam, informaron el lunes autoridades deportivas.

La FESFUT señaló que el organismo internacional impuso una multa de US$62.715, que deberá invertirse en un plan integral contra la discriminación, aprobado previamente por la FIFA. Además, el próximo partido oficial del conjunto salvadoreño deberá disputarse "con un cierre mínimo del 15% del aforo aprobado del estadio", particularmente en las gradas detrás de las porterías.

"La FIFA, a través de su Comité Disciplinario, notificó la imposición de sanciones a nuestra Federación como consecuencia de los incidentes de racismo y discriminación ocurridos durante el partido entre El Salvador y Surinam", indicó la federación en un comunicado.

El 8 de septiembre, la selección salvadoreña recibió en el estadio Cuscatlán a Surinam durante la segunda jornada de las eliminatorias para el mundial, en un encuentro en el que los aficionados habrían gritado y realizado gestos racistas y discriminatorios contra jugadores del país sudamericano.

"La FESFUT reitera su firme rechazo a cualquier manifestación de racismo o discriminación, y reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con FIFA, Concacaf y demás organismos internacionales para garantizar que el fútbol salvadoreño se viva en un ambiente de respeto, igualdad y unidad", agregó.

"La selecta", como se conoce al equipo dirigido por el colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, es segundo en el grupo A de las eliminatorias con tres puntos, por detrás de Surinam, líder con cuatro, y por delante de Panamá, tercero con dos, y Guatemala, último con uno.

El Salvador recibirá a Panamá el 10 de octubre y cuatro días después se enfrentará a Guatemala. (Redacción México)