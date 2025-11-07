FIFA multa a Noruega e Italia por incidentes de aficionados en clasificatorios contra Israel
- 1 minuto de lectura'
ZÚRICH (AP) — Las federaciones de fútbol de Noruega e Italia han sido multadas por la FIFA debido a incidentes el mes pasado con los aficionados en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Israel.
Ambas federaciones enfrentaron cargos relacionados con la perturbación de los himnos nacionales, espectadores invadiendo el campo de juego y el "orden y seguridad" en los partidos, manifestó la FIFA. El jueves por la noche publicó un documento sobre los casos disciplinarios de la Copa del Mundo.
El hombre en el campo durante la victoria de Noruega por 5-0 sobre Israel ha interrumpido a menudo partidos internacionales de fútbol en los últimos 20 años, incluyendo en el torneo final de la Copa del Mundo masculina.
Los cargos de la FIFA no involucraron banderas palestinas, incluidas algunas con lemas, exhibidas en los partidos jugados en Oslo y Udine, Italia.
La FIFA indicó que la federación italiana fue multada con 12.500 francos suizos (US$15.500) y Noruega debe pagar 10.000 francos suizos (US$12.400).
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
- 1
Murió un chico: una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores
- 2
Guillermo Angaut: jugó dos Mundiales con los Pumas, el conflicto por las corbatas y el emotivo regalo a su padre
- 3
Los Pumas, con formación confirmada para el duelo con Gales: Contepomi ratifica su apuesta por Prisciantelli como apertura
- 4
Dua Lipa, en Buenos Aires: los guiños a la Argentina, sus amores y los rumores sobre quién podría ser su invitada sorpresa