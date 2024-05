FIFA niega haber "impuesto" el calendario del Mundial de clubes

La FIFA negó en una carta dirigida a la Asociación de Ligas Mundiales y al sindicato mundial de jugadores (FIFPRO) haber "impuesto" el calendario internacional, mientras ambas organizaciones se oponen a la disputa del Mundial de clubes en 2025 en las fechas previstas por la FIFA.

En una carta dirigida el 2 de mayo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de la que la AFP obtuvo una copia el jueves, las Ligas mundiales y FIFPRO consideraban que el calendario de competiciones estaba "por encima de la saturación" e instaron a la instancia rectora del fútbol mundial a modificar la programación de la Copa del Mundo de clubes, ampliada a 32 equipos y cuya disputa está prevista del 15 de junio al 13 de julio de 2025 en Estados Unidos.

"Rechazamos cualquier sugerencia o inferencia de que la FIFA 'imponga' el Calendario Internacional de Partidos (IMC) a la comunidad del fútbol sin una consulta adecuada, o para adaptarlo a su propia 'estrategia de negocio'", respondió el secretario general interino de la FIFA, Mattias Grafstorm, en una carta a la que tuvo acceso la AFP.

"Como instancia rectora del fútbol mundial, tenemos el deber y la responsabilidad de concebir y de implantar un calendario internacional que sea del mayor interés para el fútbol mundial, incluyendo, entre otros, los intereses de las confederaciones, de las selecciones nacionales, de las ligas, de los clubes, de los jugadores, y por supuesto, de los aficionados. Comprenderán que se trata de un ejercicio de equilibrio complicado y exigente, y no siempre es posible satisfacer a todo el mundo", añadió el dirigente.

La FIFA afirma así haber "llevado a buen término ese ejercicio de forma eficaz y juiciosa" e indica que "toda sugerencia según la cual no lo hace, o no lo hizo, simplemente no está respaldada por los hechos", precisando que el tema del calendario internacional fue discutido en varias ocasiones con la Asociación Mundial de las Ligas de Fútbol y FIFPRO en 2021 y 2022.

"Los principios estratégicos del calendario internacional para 2025-2030 fueron aprobados por el Consejo de la FIFA el 16 de diciembre de 2022 y, posteriormente, el propio calendario fue aprobado por el Consejo de la FIFA el 14 de marzo de 2023", prosigue la instancia, que invita a la Asociación Mundial de las Ligas y a FIFPRO a reanudar el "diálogo" con ella.

