FIFA realizará sorteos para los playoffs de clasificación al Mundial en Zúrich el 20 de noviembre

ZÚRICH (AP) — La FIFA llevará a cabo sorteos el 20 de noviembre en Zúrich para los cuadros de playoffs que decidirán las últimas seis plazas en el Mundial 2026 de 48 equipos, informó el organismo mundial del fútbol el viernes.

Los cuadros europeos contarán con 16 equipos —probablemente incluyendo al cuatro veces campeón Italia— que competirán por cuatro lugares en el torneo que se celebrará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Seis equipos de fuera de Europa jugarán por dos plazas en los playoffs intercontinentales que se espera que México albergue. Bolivia y Nueva Caledonia ya se han clasificado.

Todos los partidos de playoffs están programados del 26 al 31 de marzo.

Las seis plazas de playoffs serán marcadores de posición que saldrán del bombo cuatro, el de menor clasificación, en el sorteo del Mundial el cinco de diciembre en el Kennedy Center en Washington DC, con la asistencia esperada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La FIFA indicó que los cuadros de playoffs se sembrarán utilizando el próximo ranking mundial masculino que se publicará el 19 de noviembre.

Los playoffs europeos involucrarán cuatro cuadros separados de cuatro equipos, jugando semifinales y finales a partido único. Los equipos ingresan al quedar subcampeones en los 12 grupos de clasificación, además de cuatro equipos que ganaron grupos de la Liga de Naciones el año pasado, que se perfilan para incluir a Gales y Suecia.

Los 12 ganadores de los grupos de clasificación europeos que finalizan el 18 de noviembre, ya incluyendo a Inglaterra, avanzan directamente al torneo final.

En los playoffs intercontinentales, los cuatro equipos de menor clasificación se emparejan en dos semifinales a partido único para avanzar a las finales contra los dos equipos de mayor clasificación.

