FIFA recibe 1,5 millones de solicitudes de entradas para el Mundial en 24 horas

11 sep (Reuters) - La FIFA recibió más de 1,5 millones de solicitudes de entradas de aficionados de 210 países en las 24 horas posteriores al lanzamiento del sorteo de preventa para el Mundial de 2026, informó este jueves el organismo rector del fútbol mundial.

La extraordinaria demanda mundial para el torneo procedió principalmente de Estados Unidos, México y Canadá, seguidos de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

La respuesta puso de relieve el atractivo internacional del torneo ampliado de 48 equipos que acogerán México, Canadá y Estados Unidos y que contará con 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas.

El sorteo estará abierto hasta las 1500 GMT del 19 de septiembre y la hora de inscripción no afectará a las posibilidades de los aficionados de conseguir entradas.

Los solicitantes agraciados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre y se les asignarán franjas horarias para comprar las entradas a partir del 1 de octubre.

Las entradas costarán a partir de US$60, pero durante la primera fase de venta se aplicarán precios dinámicos, según los cuales los aficionados pagarán precios diferentes en función de la demanda del mercado. Está previsto que en octubre se inicien otras fases de venta de entradas.

(Reporte de Angélica Medina en Ciudad de México y Pritha Sarkar; editado en español por Carlos Serrano)