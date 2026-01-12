FIFA refuerza lazos con la industria de apuestas con acuerdo que incluye transmisión de partidos

ZURICH (AP) — FIFA profundizó sus lazos comerciales con la industria de las apuestas el lunes mediante un acuerdo de cuatro años que permitirá a algunos operadores de apuestas transmitir en vivo los partidos de la Copa del Mundo este año.

El acuerdo con el proveedor de datos Stats Perform —con marcas que incluyen al especialista en estadísticas de fútbol Opta— se extiende hasta 2029 para la mayoría de las competiciones de FIFA "para distribuir datos oficiales de apuestas y transmisiones en vivo" a los titulares de cuentas.

"También otorga derechos exclusivos de apuestas para miles de partidos por temporada en las competiciones de las Asociaciones Miembro de FIFA impulsadas por FIFA+, afirmó el organismo de fútbol, sin mencionar el valor del acuerdo.

El sitio web FIFA+ —que muestra partidos de algunas competiciones de FIFA y ligas de menor rango, además de resúmenes de gran parte del archivo de la Copa del Mundo— ahora se ha asociado con la red de streaming DAZN, respaldada por Arabia Saudí.

Las asociaciones comerciales de FIFA con la industria de las apuestas se dan a pesar de que su código de ética prohíbe formalmente a los jugadores, oficiales y agentes participar "ya sea directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones similares relacionadas con partidos o competiciones de fútbol".

La asociación anterior de FIFA con las apuestas para la Copa del Mundo fue un acuerdo de patrocinio regional en Europa para la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Stats Perform, con sede en Chicago, dijo que distribuirá datos de apuestas de FIFA "a operadores de apuestas deportivas con licencia para modelado, comercio, liquidación y uso en tiempo real en el front-end".

Su subsidiaria Opta proporcionará a los clientes de la industria de las apuestas "estadísticas oficiales de jugadores, análisis, puntuaciones en vivo y rastreadores de partidos".

La Copa del Mundo masculina comienza el 11 de junio en Ciudad de México y verá a 48 equipos jugar 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes