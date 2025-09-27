FIFA sanciona a futbolistas malasios por usar documentos falsos para partido contra Vietnam

26 sep (Reuters) - El futbolista del Deportivo Alavés oriundo de Argentina Facundo Garcés fue uno de los siete jugadores sancionados el viernes por la FIFA con un año de suspensión, tras descubrirse que se usó documentación adulterada para que jugaran en un partido de clasificación para la Copa Asiática de Malasia contra Vietnam.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA informó que los siete jugadores -Garcés, Gabriel Arrocha "Palmero" (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado (América de Cali), Imanol Machuca (Vélez Sarsfield), Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Héctor Hevel (todos del Johor Darul Ta'zim)- fueron sancionados con 12 meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol.

La FIFA declaró que la Asociación Malasia de Fútbol (FAM) presentó solicitudes de elegibilidad al organismo rector del fútbol mundial y había utilizado documentación falsificada para poder alinear a los siete jugadores, infringiendo así el artículo 22 del Código Disciplinario.

La FAM anunció el sábado que recurrirá la prohibición, alegando que la FIFA revisó previamente las cualificaciones de los jugadores y confirmó de manera oficial que eran elegibles para jugar con Malasia.

"La FAM recurrirá la decisión y usará todos los canales y procedimientos legales disponibles para garantizar que los intereses de los jugadores y de la selección nacional de Malasia estén siempre protegidos", afirmó en un comunicado.

Los siete jugadores participaron en la victoria por 4-0 de Malasia sobre Vietnam en la tercera ronda de la fase de clasificación para la Copa Asiática 2027, el 10 de junio, tras la cual la FIFA recibió una queja sobre la elegibilidad de varios futbolistas.

Figueiredo -nacido en Sao Paulo- y Holgado -oriundo de Buenos Aires- marcaron en la victoria de Malasia. Garcés ha jugado todos los partidos de esta temporada con el Alavés, que ocupa el décimo puesto en LaLiga española.

La FIFA también condenó a la FAM a pagar una multa de 350.000 francos suizos (US$438.651), mientras que los jugadores han sido multados con 2000 francos suizos cada uno.

(1 dólar = 0,7979 francos suizos)

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru y Rozanna Latiff en Kuala Lumpur; editado en español por Carlos Serrano)