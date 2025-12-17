FIFA sanciona a Malasia por falsificación de nacionalidad de algunos jugadores

La FIFA ha sancionado a Malasia con tres derrotas sobre el césped y con una fuerte multa por haber alineado en partidos oficiales a jugadores culpables de haber cometido fraude con su nacionalidad, anunció el miércoles la Federación Malasia de Fútbol (FAM).

Así, las victorias logradas como local en amistosos contra Palestina y Singapur, y el empate contra Cabo Verde, pasan ahora a ser derrotas (3-0) para la FIFA, que ya había suspendido a siete jugadores nacidos en el extranjero y para los que se había presentado documentación falsa para tratar de demostrar un origen malasio que permitiese su elegibilidad con la selección.

La multa de US$440.000 que ya le había sido impuesta a la FAM, ha aumentado en otros US$12.500, añadió la federación, que niega cualquier tipo de falta e indicó su intención de llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La FIFA había abierto una investigación tras una denuncia presentada después de la victoria de Malasia contra Vietnam (4-0) en junio pasado, en partido de clasificación a la Copa de Asia, durante el cual dos de los siete jugadores incriminados anotaron gol.

Esa investigación ha demostrado que Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Joao Brandao Figueiredo no tenían en realidad ningún padre o abuelo nacido en Malasia, condición obligatoria para ser elegible con la selección.