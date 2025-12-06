FIFA se disculpa con DT argentino y le permite tocar la Copa del Mundo sin guantes tras polémica sorteo

6 dic (Reuters) - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció el sábado disculpas públicas al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, y lo invitó a alzar la Copa del Mundo sin guantes tras la polémica durante el sorteo del Mundial 2026.

"Pido disculpas en nombre de la FIFA, no lo sabía. Claro que los campeones del mundo pueden tocar la Copa. Les pido disculpas, no lo sabía", dijo Infantino en una ceremonia en la cual confirmaron las sedes de los partidos del Mundial y al referirse a lo ocurrido el viernes.

"Un aplauso más, merecido", pidió el dirigente para el DT argentino.

Scaloni, presente en el evento, fue invitado por Infantino a subir al escenario y tomar el trofeo con sus manos. "Me han dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que estaba ahí", indicó el DT.

"¡Qué barbaridad! Es que, cuando eres campeón del mundo, cada día pareces más joven", señaló el presidente de la FIFA en el acto en Estados Unidos en medio de risas.

La FIFA había exigido el viernes al DT campeón del mundo usar guantes para portar el trofeo durante el sorteo de la competencia que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni había mostrado su sorpresa por lo ocurrido en la ceremonia. "No me dejaron tocarla sin los guantes, si no se puede no se puede", indicó el entrenador.

Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Austria en la ciudad de Kansas, cuatro días después jugará ante Jordania en Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 ante Argelia en Kansas. (Reporte de Ramiro Scandolo en Buenos Aires, editado por Javier Leira)