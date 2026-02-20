FIFA se suma al Consejo de Paz

Es común últimamente ver codo a codo a Trump y a Infantino, quien lo acompañó en una cumbre celebrada en Sharm El Sheikh, Egipto, destinada a jefes de Estado y de gobierno en la que se firmó una tregua en la Franja que Israel, otro aliado incondicional del presidente estadounidense, continúa violando sistemáticamente mientras sigue ocupando territorio palestino

En una devolución de gentilezas, Infantino le otorgó a Trump, durante el sorteo de los grupos del Mundial que ese país organizará este año junto con México y con Canadá, el "Premio FIFA de la Paz"

Un "premio consuelo" por la frustrada expectativa que tenía el mandatario de recibir el Premio Nobel de la Paz que recayó en la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó su medalla al presidente estadounidense durante una reunión en la Casa Blanca, gesto que reprobó el Instituto Nobel al recordarle que el galardón no es transferible

La misma Machado a quien Trump consideró que no estaba a la altura de hacerse cargo del gobierno de su país tras el operativo de las fuerzas especiales estadounidense que secuestró al presidente en ejercicio de esa nación, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, detenidos en una cárcel federal de Nueva York a la espera de un proceso judicial

Mientras Trump mantuvo parte de su flota en el mar Caribe y amenazó con anexar Groenlandia, provocando tensión con sus aliados de la Unión Europea, y hoy le lanza un ultimátum a Irán para sentarse a negociar en un plazo de diez días so pena de una nueva acción militar contra ese país que reaviva el riesgo de una escalada bélica en Medio Oriente, Infantino lo elogia como "pacificador"

Lo hizo al agradecerle "su compromiso por la paz" y anticipar que la FIFA aportará US$75 millones para el "renacimiento" del fútbol en una Gaza que aún llora a los más de 75.000 civiles (en su mayoría mujeres y niños) asesinados por el ejército israelí e intenta recuperar su vida en medio de los escombros entre los cuales yacen aún los cuerpos de sus mártires no recuperados

Mientras muchos líderes europeos rechazaron incorporarse al Consejo de Paz, tal como lo hizo el Vaticano, duramente criticado por Trump, Infantino se suma a las filas de su aliado y reitera que "el fútbol tiene la capacidad de unir a los pueblos"

Esto, pese a que algunos de los países que integran la entidad consideran la posibilidad de un boicot contra el Mundial en Estados Unidos tras el endurecimiento de su salvaje política inmigratoria

Los "guiños" recíprocos se reiteraron también en la reunión del Consejo de Paz, durante la cual Trump le agradeció al afirmar: "Llevaremos a las máximas estrellas del fútbol a Gaza, estrellas más grandes incluso que tú y yo"

"El fútbol es un idioma universal, lo hablan miles de millones de personas y lleva esperanzas, alegría y unidad", pareció responderle el presidente de la FIFA

En su plan de ayuda en la "reconstrucción" de Gaza, la entidad propone crear 50 áreas destinadas a la práctica de este deporte, construir cinco canchas reglamentarias, una Academia de fútbol y un nuevo estadio con capacidad para 20.000 espectadores que, promete, sería estrenado dentro de tres años

Un plazo bastante breve considerando que los expertos de la ONU determinaron que serán necesarios hasta 20 años sólo para remover los escombros a los que quedó reducida la Franja, a un costo de casi mil millones de dólares y que se necesitarán cerca de 70.000 millones para su reconstrucción, en la que obviamente se anotan las empresas estadounidenses

El compromiso adoptado por la FIFA fue rubricado en un acuerdo en el que estamparon su firma del multimillonario empresario inmobiliario chipriota-israelí Yakir Gabay, integrante del Consejo de Paz, el alto representante para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, y el palestino Ali Shaath, comisionado jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza

"En la reconstrucción de Gaza, después del conflicto (tal el término que utilizó para definirlo, Ndr) no solamente deberán construirse viviendas, calles, hospitales y escuelas, sino también emociones, confianza y convicción", dijo Infantino

La FIFA contribuirá en la misión creando "espacios seguros en los que los jóvenes puedan jugar y experimentar la felicidad y la esperanza que el fútbol lleva consigo", agregó

"A través de la participación comunitaria, el desarrollo juvenil y de programas de fútbol estructurados, esta colaboración refleja nuestra convicción compartida de que el fútbol es más que un juego", concluyó el dirigente ítalo-suizo en un mensaje publicado en Instagram, al recordar que "cuando el fútbol une al mundo, también puede contribuir a la paz"

Presente en la reunión del Consejo de Paz estuvo, como miembro fundador del organismo, el presidente argentino, Javier Milei, a quien Trump le recordó: "Yo lo respaldé, aunque no se supone que lo haga, y lo hice porque me cae bien"

Fue al recordarle que "estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando por goleada" las elecciones legislativas celebradas en octubre en ese país y que reconfiguraron la composición de las Cámaras de Senadores y de Diputados

Elecciones que le permitieron al oficialismo encabezado por Milei aprobar en la madrugada del viernes una ley de reforma laboral, en medio de un paro general de actividades convocado por las centrales obreras, y que deberá volver ahora a la Cámara Alta para su posterior promulgación

Ley que según el gobierno generará nuevos empleos, que trae aparejados enormes beneficios para los empleadores (con modificaciones relacionadas con despidos, licencias y extensiones horarias)

Reforma que apela a fórmulas que en el pasado sólo trajeron aparejadas penurias para los trabajadores, aunque en esta ocasión va más allá y remite a tiempos nefastos para quienes todavía logran sobrevivir con salarios que pierden por paliza frente a la inflación que el propio gobierno se decía en condiciones de poder domar. (ANSA)