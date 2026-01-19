FIFA Series para países pequeños contará con 48 equipos en su segunda edición

Por Rohith Nair

19 ene (Reuters) - La segunda edición del FIFA Series, torneos bienales patrocinados dirigidos principalmente a naciones de menor rango y menos financiadas, contará este año con la participación de 48 selecciones, entre ellas cinco clasificadas para el Mundial de 2026, informó el lunes la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial anunció en noviembre que los torneos con partidos amistosos se ampliaban en 2026, al tiempo que lanzaba una edición femenina, con 11 países anfitriones en total.

Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán -todos ellos clasificados para la Copa Mundial masculina de 2026- participarán este año en el FIFA Series durante la ventana de partidos internacionales de marzo y abril.

El objetivo es beneficiar a las selecciones nacionales que carecen de oportunidades de jugar contra equipos de otros continentes, y la FIFA contribuye a financiar los gastos de viaje, alojamiento y otros aspectos logísticos.

Aunque algunos partidos de la primera serie de 24 naciones en 2024 contaron con escasa asistencia de público, otros despertaron un gran interés entre los aficionados, con más de 85.000 espectadores en la final del torneo que Egipto perdió contra Croacia en El Cairo por 4-2.

GRUPOS MASCULINOS

Indonesia: Bulgaria, Indonesia (anfitrión), Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves

Ruanda - Grupo A: Estonia, Granada, Kenia, Ruanda (anfitrión)

Ruanda - Grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania

Puerto Rico: Guam, Puerto Rico (anfitrión), Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Americana

Uzbekistán: Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán (anfitrión), Venezuela

Azerbaiyán: Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona, Santa Lucía

Australia: Australia (anfitrión), Camerún, China, Curaçao

Nueva Zelanda: Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda (anfitriones)

Kazajistán: Comoras, Kazajistán (anfitrión), Kuwait, Namibia

GRUPOS FEMENINOS

Tailandia: RD del Congo, Nepal, equipo OFC, Tailandia (anfitrión)

Costa de Marfil: Costa de Marfil (anfitrión), Mauritania, Pakistán, Islas Turcas y Caicos

Brasil: Brasil (anfitrión), Canadá, República de Corea, Zambia (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)