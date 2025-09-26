FIFA suspende a tres futbolistas argentinos por falsificar documentos para jugar en selección de Malasia

BUENOS AIRES, 26 sep (Reuters) - Siete futbolistas, entre ellos tres argentinos, fueron suspendidos por 12 meses tras "la falsificación de documentos" para representar al seleccionado de Malasia, informó el viernes la FIFA.

Los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, junto a los españoles Gabriel Arrocha y Jon Irazábal, el neerlandés Héctor Hevel y el brasileño João Figueiredo, utilizaron "documentación adulterada" para poder jugar para la selección asiática, según el comunicado.

Los siete futbolistas representaron a Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática que se disputará en Arabia Saudita en 2027.

Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria, evaluó la documentación e impuso a los implicados sanciones que podrán ser apeladas durante los próximos 10 días.

"A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol", indicó la FIFA.

Los futbolistas además deberán pagar una multa de 2000 francos suizos, mientras que a la federación de fútbol de Malasia se le aplicó una multa de 350.000 francos suizos.

Machuca juega en Vélez Sarsfield de la liga argentina, Garcés forma parte del Deportivo Alavés de España y Rodrigo Holgado se encuentra en el América de Cali.

Sus equipos no hicieron comentarios sobre las sanciones. (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)