FIFA: Trump merece el premio de la paz, Infantino

Infantino fue ampliamente criticado por otorgarle el premio a Trump en nombre de la FIFA el pasado 5 de diciembre durante el sorteo de los grupos del Mundial 2026 celebrado en Washington.

"Objetivamente, se lo merece. Todo lo que podamos hacer para contribuir a la paz mundial, debemos hacerlo, y por eso, desde hace tiempo pensamos que debemos hacer algo para recompensar a quienes hacen algo", declaró Infantino a Sky News.

Infantino participó el pasado 22 de enero del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, invitado por Trump, quien en el marco de la cumbre firmó la carta fundacional del "Consejo de la Paz" del que se autoproclamó presidente y que creó para intervenir en conflictos globales en coordinación, dijo, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"El mundo es un lugar más pacífico que hace un año", afirmó Trump, quien se definió a sí mismo como artífice de la paz al asegurar que el genocidio palestino perpetrado por Israel en Gaza (aunque, claro, no lo mencionó en esos términos) "está llegando a su fin", y afirmar, sin datos que lo respalden, que "mucha gente celebra lo que estoy haciendo", como cuando aseguró que también lo hacen los venezolanos tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Asimismo, Infantino rechazó las sugerencias de boicotear la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, debido a las políticas de la administración Trump, tanto en el país como en el extranjero.

"En nuestro mundo dividido, en nuestro mundo agresivo, necesitamos oportunidades donde la gente pueda unirse, unirse en torno a la pasión", declaró Infantino, quien añadió que tanto la FIFA como la UEFA "deberían" considerar la readmisión de Rusia, vetada tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022, a eventos internacionales.

"Tenemos que hacerlo. Sin duda. Este veto no ha logrado nada, sólo ha generado más frustración y odio. Sería útil que los niños y niñas rusos pudieran jugar al fútbol en otras partes de Europa", argumentó Infantino. (ANSA).