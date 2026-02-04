FIFA: UE se opone a readmisión de Rusia

"El deporte no existe en el vacío. Refleja quiénes somos y lo que elegimos representar", escribió Micallef en su cuenta de X, donde advirtió además que "permitir que los atacantes regresen al fútbol mundial como si nada hubiera pasado es inaceptable".

"No todo es negociable. Ante la llegada de Milán-Cortina 2026, la UE debe reafirmar su modelo deportivo basado en la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por los valores", subrayó Micallef en alusión a los Juegos Olímpicos Invernales previstos del viernes 6 al domingo 22.

"La seguridad pública es importante. La claridad es importante.

Los símbolos son importantes. El fútbol marca el ritmo del deporte mundial. Otros deportes, federaciones y Estados miembros de la UE ya han expresado su seria preocupación" por la posible normalización de las relaciones con Rusia, enfatizó Micallef.

El comisario europeo de Deporte señaló además que tales decisiones "deben tomarse mediante debates colectivos, evaluaciones de riesgos y establecer límites claros".

Por lo tanto, Micallef hizo un llamamiento a la unidad "dentro y fuera de la UE", invitando a "aficionados, sindicatos, asociaciones y partes interesadas" a unir fuerzas con Bruselas "para establecer límites claros sobre lo que es aceptable en el deporte".

El mensaje de Micallef se conoce dos días después de que Infantino pidiera el levantamiento de la prohibición impuesta los equipos y a la selección de Rusia para participar en torneos internacionales tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Infantino argumentó el pasado martes 2 en diálogo con la cadena Sky Sport que la prohibición sobre Rusia debía levantarse y argumentó que la sanción "sólo había generado más frustración y odio".

El presidente de la FIFA añadió que creía que "sería útil que los niños y niñas rusos pudieran jugar al fútbol en otras partes de Europa".

Los dichos de Infantino fueron celebrados, comprensiblemente, por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov: "Hemos visto estas declaraciones y las celebramos. Llegó el momento de reflexionar sobre ellas", resaltó.

"Nuestros jugadores, nuestra selección nacional, deben ver sus derechos plenamente restaurados. Esperamos que estas conversaciones se celebren en la FIFA tarde o temprano", afirmó Peskov.

Como contrapartida, los dichos de Infantino generaron enfado en Ucrania, cuyo ministro de Deportes, Matviy Bidnyi, calificó los comentarios del presidente de la FIFA como "irresponsables" e "infantiles".

"Los rusos han asesinado a más de 650 atletas y entrenadores ucranianos durante su agresión a gran escala", declaró Bidnyi.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, declaró que "679 niños y niñas ucranianos nunca podrán jugar al fútbol: Rusia los mató".

"Y sigue matando a más mientras los degenerados morales sugieren levantar las prohibiciones, a pesar de la incapacidad de Rusia para poner fin a su guerra", completó Sybiga.

Las selecciones y clubes rusos han estado suspendidos de todas las competiciones de la FIFA y la UEFA desde febrero de 2022, tras la invasión de Ucrania.

"La guerra es un crimen, no política. Es Rusia la que politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión.

Comparto la postura de la Federación Ucraniana de Fútbol, que también advierte contra el regreso de Rusia a las competiciones internacionales", remarcó Bidnyi.

"Mientras los rusos sigan asesinando ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tendrán cabida entre quienes respetan valores como la justicia, la integridad y el juego limpio", concluyó Bidnyi.

En tanto, representantes de 28 clubes de fútbol de Estonia enviaron una carta conjunta a la UEFA instándola a dejar de pagar los llamados fondos de solidaridad a los clubes rusos.

Los clubes adheridos a la iniciativa calificaron el pago de fondos a los clubes rusos de "cínico e incompatible con los principios éticos de la comunidad futbolística europea" y expresaron su esperanza de que clubes de otros países se unan a la iniciativa.

"Este asunto es de suma importancia, considerando que el Secretario General de la FIFA, Gianni Infantino, ha expresado la opinión de que Rusia debería ser readmitida en las competiciones internacionales. Debemos hacer todo lo posible para evitar que esto suceda", declararon los representantes de los clubes estonios adheridos al llamamiento. (ANSA).