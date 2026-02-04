FIFA: Visitas récord en el museo durante 2025

El museo de la FIFA también alcanzó nuevos hitos en sus canales digitales, con un total de 9.556.588 interacciones en todo el mundo.

Continuando con su misión de celebrar y preservar el rico patrimonio y la cultura del fútbol internacional atrayendo a públicos diversos, el Museo de la FIFA marcó un hito en 2025 con la creación de "Unidad - El Juego del Mundo en la Torre de la Libertad" de Miami, una nueva exposición inmersiva e interactiva en Norteamérica dedicada al Mundial 2026 y con la intención de dejar un legado duradero tras el torneo previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

En Zúrich, junto con numerosas exposiciones temporales, proyecciones en directo y eventos que reunieron a aficionados y leyendas del fútbol, ;;el museo presentó "Innovación en Acción", una exposición dinámica que explora cómo la tecnología apoya al fútbol dentro y fuera de la cancha.

Tras su éxito en Suiza, la exposición viajará a "Science World" en Vancouver a partir de mayo.

Durante la última semana del Mundial de Clubes 2025, el museo organizó el Túnel del Legado en Nueva York, ofreciendo a los aficionados un emocionante viaje a la nueva era del fútbol mundial de clubes dentro del Michelob Ultra Pitchside Club.

Mientras tanto, en Rabat, Marruecos, la exposición temporal "Estrellas Emergentes: Leyendas de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA" homenajeó a las campeonas y jóvenes talentos que contribuyeron a la formación del fútbol femenino.

Otro hito fue la exposición conmemorativa del aniversario número 120 de la FIFA, inaugurada en Asunción, Paraguay, durante el Congreso número 75 de la entidad presidida por Gianni Infantino.

El Museo de la FIFA también lanzó en 2025 un nuevo formato de videoconferencia, "The Away Game", que conecta el fútbol con la cultura a través de inspiradoras conversaciones con leyendas como el alemán Juergen Klinsmann y la estadounidense Carli Lloyd.

La serie ya ha superado los 1,3 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

El italiano Marco Fazzone, Director General del Museo de la FIFA, destacó que "2025 fue otro año extraordinario para el Museo de la FIFA, donde dimos un gran paso hacia la internacionalización y el desarrollo empresarial global.

"Queremos compartir la magia del fútbol con los aficionados de todo el mundo, y ver lo mucho que logramos el año pasado es increíblemente gratificante", agregó Fazzone.

"Ahora, al acercarnos al décimo aniversario del Museo de la FIFA en el año del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, el entusiasmo crece. Esperamos conectar con muchos más aficionados al fútbol a través de nuestras diversas exposiciones y eventos relacionados con el torneo", completó Fazzone. (ANSA).