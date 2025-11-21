FIFA vuelve a suspender seis meses al presidente de la Federación Panameña de Fútbol

21 nov - El Comité de Ética de la FIFA volvió a suspender por seis meses al presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, por no cumplir con una sanción impuesta anteriormente.

La penalización no afectará a las actividades de la Federación Panameña ya que la decisión solo vincula al ejecutivo.

"Se inhabilita a Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses por infringir el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA", informó el viernes el organismo.

La anterior sanción que Arias recibió fue por hacer uso de lenguaje indebido hacia una jugadora de la selección femenina de Panamá, castigo que se cumplió el 14 de julio de 2025.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el primer vicepresidente, Fernando Arce, quedará al frente del organismo que rige el fútbol en el país centroamericano.

"La Federación Panameña de Fútbol ha sido notificada de una nueva sanción impuesta al señor Manuel Arias por supuestamente no haber cumplido al 100% con la sanción impuesta el 14 de enero de 2025. En los últimos años, con el liderazgo del presidente Arias, hemos fijado estrategias a corto, mediano y largo plazo, y hemos establecido procesos administrativos internos de transparencia y cumplimiento que permiten con seguridad continuar trabajando en los objetivos deportivos e institucionales que nos hemos trazado", informó la FPF en un comunicado. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México, editado por Javier Leira)