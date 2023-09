La presidenta del Ladies European Tour, Marta Figueras-Dotti, no escondió este jueves su admiración por Jon Rahm, al que ve "como un extraterrestre", y por Carlota Ciganda, a la que también "es muy potente ver jugar", mientras que dejó claro que es "muy optimista" sobre el panorama del golf femenino en España.

"Jon es como un extraterrestre. Cuando estaba en la Blume con 16 años ya nos decía que iba a ser el número uno del mundo, me espero de todo de él. Tiene cabeza, un físico brutal y creencia en sí mismo que yo creo que se producen pocos Jon Rahm en cada una o dos décadas", recalcó Figueras-Dotti en los 'Desayunos Deportivos de Europa Press' patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, UnicajaBanco, Vithas y DAZN.

En este sentido, la madrileña tiene claro que la número uno española, Carlota Ciganda "también está ahí a nivel femenino". "Ha hecho cosas muy buenas desde muy pequeña y también tiene esa mentalidad de Nadal. A los dos no les afecta lo que hacen, saben su esencia y lo que pueden dar de sí mismo, verles jugar es muy potente", afirmó.

La exjugadora es "muy optimista" sobre el futuro del golf femenino en España porque hay "una cantera buenísima". "Hay muchas profesionales en España que quizá están tardando a lo mejor un poco más en brillar, pero tenemos amateurs muy buenas, cuatro en la Junior Solheim Cup", apuntó.

"Los circuitos están creciendo y es una gozada ver a tanta española por el mundo", prosiguió la dirigente, que cree que ahora "hay mejores Martas Figueras-Dotti de golf". "Sobre todo para hacer mi papel de líder y mentora, estoy convencida. Tenemos a Carlota, a Azahara (Muñoz) en su 'prime', y les queda mucho por competir", agregó al respecto.

Para la presidenta del LET, hay tres "cosas importantes" que han cambiado desde su época a la actual como son "la tecnología, que afecta tremendamente a todos los deportes, la preparación física, que hubo un antes y después de Annika (Sorenstam), y el material". "El nivel de juego ha aumentado, la gente invierte más tiempo en el entrenamiento, mientras que cuando yo jugaba, jugabas 18 hoyos y, como me decía 'Seve' (Ballesteros), esto es de sol a sol".

Espera "no menos de tres torneos en españa" para la próxima temporada

"Éramos capaces de desconectar más que ellas porque las jornadas son tan largas que creo que se cansan más. Yo llegué a jugar 35, 36 torneos sin ningún problema, nueve seguidos una vez, y ahora juegan menos, aunque está claro por más dinero, porque la intensidad es mucho mayor", relató.

Además, cree que "las facilidades de ahora" no las tenían entonces. "Teníamos que crearnos nuestro ambiente. Creabas un ambiente entre las jugadoras que éramos como una gran familia y eso sigue existiendo bastante en Europa, en Estados Unidos menos porque es un conglomerado de tantas jugadoras de tantos países y donde el dinero importa mucho", puntualizó.

Por todo esto, cree que sería "algo positivo" para el golf femenino "dar la posibilidad a mujeres y hombres, más a las mujeres, de organizar o jugar torneos que no duren 6 horas". "Uno de los grandes retos es el tiempo que requiere jugar 18 hoyos, la gente cada vez es más lenta, y se en algunos lugares se organizan torneos de 6, 9, 12 y 15 hoyos, creo que vale la pena considerarlo porque mucha gente no va a jugar a golf porque no tienen cinco horas y media para hacerlo", advirtió.

Figueras-Dotti espera que el circuito femenino tenga la próxima temporada "no menos de tres torneos en España" y recordó que están "trabajando en la fusión con el circuito americano para crear una huella en el golf femenino que sea más potente". "Y si lo conseguimos va a ser muy poderoso para el golf europeo y para el español", manifestó.

Finalmente, la exjugadora celebró el aumento de las mujeres en el golf. "De 100 millones de jugadores, el 25 por ciento son mujeres, es una barbaridad, creo que hace 20 años no era ni el 10. Es difícil pensar que yo pueda ver que se llegue a la igualdad en cuanto a competiciones, premios y a todo lo que luchamos", expresó.

Para la madrileña, en este aspecto existe "un tema cultural importante que es difícil de cambiar a nivel mundial" y también "un problema de patrocinio y nivel mediático en el que hay que seguir trabajando". "Todas las empresas que han invertido en golf femenino lo prefieren al masculino, es momento de que la gente empiece a creer en la mujer como deportista", recalcó.