La filántropa multimillonaria MacKenzie Scott había prometido entregar 1 millón de dólares a 250 organizaciones sin fines de lucro mediante un “llamado abierto” a que presentaran sus solicitudes. El martes anunció que dará 640 millones de dólares a 361 ONGs.

La primera ronda de donaciones de su organización Yield Giving duplican así con creces la promesa inicial de Scott. Desde que empezó a donar miles de millones de dólares en 2019, Scott y su equipo han investigado y seleccionado organizaciones sin un proceso de solicitudes y les han dado enormes sumas sin restricciones.

En una nota breve en su sitio web, Scott agradeció a Lever for Change, la organización que regentó el llamado abierto a presentar solicitudes y a sus evaluadores por “su papel al crear este camino para apoyar a gente que trabaja para mejorar el acceso a recursos fundacionales en sus comunidades. Son agentes vitales de cambio”.

Fueron 6.353 ONG las que solicitaron los subsidios de 1 millón de dólares cuando comenzó el proceso de solicitudes.

“A la luz del trabajo increíble de estas organizaciones, según el criterio de sus pares y de panelistas externos, el equipo de donantes decidió ampliar el total de beneficiarios y el monto de los subsidios”, dijo Lever for Change, organización especializada en manejar el otorgamiento de subsidios.

Las 279 ONG que recibieron las calificaciones más altas de un panel externo de revisión recibieron 2 millones de dólares, mientras que 81 organizaciones en el segundo nivel de calificación recibieron 1 millón de dólares cada una.

Los beneficiarios incluyen a organizaciones que apoyan a personas que salen de la cárcel, y hasta la Compañía Teatral Sospechosos Inusuales, que hace teatro con jóvenes en Los Ángeles. Muchas organizaciones sirven a grupos muy específicos, como asiático-estadounidenses en el centro de Texas o jóvenes surasiáticos en Nueva York.

Scott ha donado 16.500 millones de dólares de la fortuna que adquirió tras divorciarse del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

