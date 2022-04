Files vencen 4-2 a Cerveceros: Bohm produce dos carreras

FILADELFIA (AP) — Alec Bohm produjo con un sencillo dos carreras para la ventaja en la octava entrada, Bryce Harper conectó dos indiscutibles cruciales y los Filis de Filadelfia derrotaron el viernes 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee, a los que rompieron su racha de cuatro victorias.

El dominicano Jean Segura, Nick Castellanos y J.T. Realmuto Tambien sacudieron imparables cada uno para la causa de Filadelfia, que obtuvo apenas su tercer triunfo en 10 encuentros.

El exfili favorito de los fanáticos, Andrew McCutchen consiguió un doble y remolcó una anotación para los Cerveceros.

Harper salió al plato en el tercer turno como bateador designado nuevamente debido a un tirón en el codo izquierdo, como lo mostró un examen con imagen de resonancia magnética.

El actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, que no ha jugado el jardín derecho durante cinco encuentros consecutivos, se lesiono el codo la primera vez el 11 de abril. No volverá a ver acción sino hasta el martes, aunque no sintió molestia en el plato.

Harper desencadenó la ofensiva de los Filis en la octava con un sencillo. Le siguieron Castellanos y Realmuto con sencillos para llenarle las bases a Aaron Ashby (0-2).

Ashby ponchó a Kyle Schwarber para el primer out pero fue sustituido por Brad Boxberger.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 5-2, una anotada. El panameño Johan Camargo de 4-1, una impulsada. El venezolano Odubel Herrera de 2-0.

Por los Cerveceros, el dominicano Willy Adames de 3-1, una anotada. El puertorriqueño Víctor Caratini de 3-1.