Filial de CK Hutchison denuncia "invasión" de propiedades por parte de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, 27 feb (Reuters) - La filial panameña del conglomerado hongkonés CK Hutchison afirmó el viernes que las autoridades panameñas llevaron a cabo una "intrusión no notificada en una instalación de almacenamiento privada", un día después de que se informara de una redada del Gobierno en la filial. En un comunicado, Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison,

Hasta hace poco, PPC tenía contratos para operar dos terminales en las entradas del Canal de Panamá por el Pacífico y el Atlántico. El mes pasado, las autoridades del país centroamericano anularon los acuerdos que daban a la empresa el control de los dos puertos del canal. (Reporte de Elida Moreno; escrito por Brendan O'Boyle, edición en español de Raúl Cortés Fernández)